Признание Тегераном вины в крушении украинского «Боинга» должно закрыть этот трагический инцидент, а всем сторонам следует извлечь уроки из этой трагедии. Об этом 11 января заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в комментарии «Интерфаксу»

США и Иран: начало конца © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк

«Трагический инцидент. Людей не вернуть. Признание ошибки, пусть и не сразу, и выражение сожаления — достойно того, чтобы быть принятым», — сказал парламентарий.

По его мнению, если дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных (у которых не было на то оснований), инцидент должен быть закрыт с надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами.

«И ещё, к западным СМИ: хватит к месту и не к месту вставлять "был сбит ракетой российского производства" или даже "российской ракетой". Пытаться продолжать разыгрывать российскую карту в этой в высшей степени трагической ситуации абсолютно безнравственно», — подчеркнул Косачев.

Теперь главное — деэскалация напряжённости вокруг Ирана и других стран региона, находящихся под американским давлением, резюмировал собеседник агентства.