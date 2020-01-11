Сенатор обратил внимание, что происшедшее стало возможным в условиях реальной опасности повторения американских ударов, на этот раз по иранской территории, хотя это никак и не оправдывает допущенную ошибку.
«Трагический инцидент. Людей не вернуть. Признание ошибки, пусть и не сразу, и выражение сожаления — достойно того, чтобы быть принятым», — сказал парламентарий.
По его мнению, если дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных (у которых не было на то оснований), инцидент должен быть закрыт с надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами.
«И ещё, к западным СМИ: хватит к месту и не к месту вставлять "был сбит ракетой российского производства" или даже "российской ракетой". Пытаться продолжать разыгрывать российскую карту в этой в высшей степени трагической ситуации абсолютно безнравственно», — подчеркнул Косачев.
Теперь главное — деэскалация напряжённости вокруг Ирана и других стран региона, находящихся под американским давлением, резюмировал собеседник агентства.