Как следует из последней связи лётчиков украинского лайнера с диспетчерами аэропорта в Тегеране, полет проходил штатно, о чем пилот сообщил вышке. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 10 января на пресс-конференции

Если «Боинг» сбили, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко © nato.mfa.gov.ua | nato.mfa.gov.ua | Перейти в фотобанк

Пристайко добавил, что пока сложно прогнозировать, сколько времени может уйти на возвращение домой тел погибших украинцев.

Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.

Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ссылаются на техническую неисправность.