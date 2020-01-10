При этом, по его сведениям, самолет сменил курс на обратный уже после того, как на борту произошла авария, но по какой именно причине — неизвестно. Дипломат также отметил, что пока нет оснований говорить о террористическом акте как причине трагедии.
Пристайко добавил, что пока сложно прогнозировать, сколько времени может уйти на возвращение домой тел погибших украинцев.
Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.
Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ссылаются на техническую неисправность.