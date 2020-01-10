Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива потребовал от президента Украины Владимира Зеленского уволить главу СБУ Ивана Баканова, который, по его мнению, должен был оценить риски ситуации в Иране и запретить полеты. Об этом 10 января он написал в своем Facebook

В частности, Кива опубликовал свое депутатское обращение. Земля раздора: «защищающий народ» Кива пообещал порезать «слугу народа» на части и съесть его © скриншот с видео Hromadske.tv

«Как народный депутат и гражданин Украины я требую от президента немедленной отставки главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова! Это его некомпетентность, халатность и саботаж привели к катастрофе украинского лайнера в Иране и гибели людей», — написал он.

По его мнению, у украинской разведки было достаточно времени для того, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и запретить полеты в зоне военного конфликта. Также Кива назвал очередным плевком власти в лицо украинского народа то, что, несмотря на события, Баканов продолжает свой отдых на элитном горнолыжном курорте «Куршевель».