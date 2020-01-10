В Черногории продолжаются многотысячные акции протеста после того, как парламент принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Парламентарии отвергли все 117 поправок, которые предложила каноническая Сербская Православная Церковь, располагающаяся на территории страны.
Если в «ПЦУ» формально есть структура, «священники» и некая церковная иерархия, продолжил эксперт, то в некоммерческой организации, которая называется «Черногорская православная церковь», есть всего около десятка человек.
«Это в основном бывшие попы СПЦ, которые были выгнаны из церкви либо из-за блуда, либо из-за финансовых махинаций или после очередного беспредела. Их глава "митрополит" Михайло — абсолютно комический персонаж, клоун. Достаточно посмотреть его фотографии в сети, и все станет ясно», — категоричен Гайич.
Сербская православная церковь, по его мнению, является последним институтом, который связывает всех сербов, поэтому в будущем можно ожидать появление «Косовской православной церкви», «Хорватской православной церкви» и так далее.
Но эта попытка ограничить влияние СПЦ исключительно на сербскую территорию стало очередным нападением на православие, и в ближайшее время можно ожидать только обострения ситуации на Балканах, заключил политолог.