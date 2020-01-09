Ранее принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, выполняя при этом обязанности членов королевской семьи. При этом Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит.

Елизавета II поиздевалась над туристами из США, которые не смогли ее узнать
Елизавета II поиздевалась над туристами из США, которые не смогли ее узнать
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Букингемский дворец заявил, что этот шаг создает проблемы, решение которых потребует времени.

«Их заявление не было согласовано с кем-либо. Это нарушает протокол. Это объявление войны семье. <…> Королева глубоко опечалена. Принц Уэльский [Чарльз] и герцог Кембриджский [Уильям] в ярости», — сообщил источник.

К высокопоставленным членам королевской семьи относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына принцы Уильям и Гарри и их жены. Решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.