Ранее принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, выполняя при этом обязанности членов королевской семьи. При этом Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит.
Букингемский дворец заявил, что этот шаг создает проблемы, решение которых потребует времени.
«Их заявление не было согласовано с кем-либо. Это нарушает протокол. Это объявление войны семье. <…> Королева глубоко опечалена. Принц Уэльский [Чарльз] и герцог Кембриджский [Уильям] в ярости», — сообщил источник.
К высокопоставленным членам королевской семьи относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына принцы Уильям и Гарри и их жены. Решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.