Королева Великобритании Елизавета II расстроена из-за планов ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от финансовых привилегий и жить самостоятельно. Об этом 8 января, в среду, сообщила газета The Sun со ссылкой на собственный источник

Ранее принц Гарри и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, выполняя при этом обязанности членов королевской семьи. При этом Гарри в прошлом не скрывал, что высокий статус его тяготит.

Елизавета II поиздевалась над туристами из США, которые не смогли ее узнать © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Их заявление не было согласовано с кем-либо. Это нарушает протокол. Это объявление войны семье. <…> Королева глубоко опечалена. Принц Уэльский [Чарльз] и герцог Кембриджский [Уильям] в ярости», — сообщил источник.

К высокопоставленным членам королевской семьи относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына принцы Уильям и Гарри и их жены. Решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.