Ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) Украины заявил, что 5 января в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Золотого-4 вследствие наезда на неизвестное взрывное устройство произошел подрыв грузового автомобиля. По данным штаба, один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб и еще один был ранен.
«Пользуясь установившимся перемирием командование штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" на усиление подразделений 72-й бригады [ВСУ] направило подразделение из состава 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ для подготовки к возможному проведению диверсий в зоне ответственности Народной милиции ЛНР», — рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что «по причине полной профессиональной непригодности» при установке мин вблизи вновь оборудованных позиций взводного опорного пункта разведывательного батальона в районе Золотого вследствие нарушения техники безопасности произошел подрыв одной из мины.
По данным разведки ЛНР, в результате взрыва один военнослужащий ВСУ погиб и двое — замкомандира разведывательной роты старший лейтенант Дерманчук 1961 г.р. и солдат Земба 1967 г.р. — получили ранения.
При этом Филипоненко отдельно обратил внимание на возраст пострадавших, который подтверждает проблему с комплектованием подразделений ВСУ в зоне ООС. По словам офицера, эту проблему командование воинских частей и подразделений Украины для улучшения статистики решает за счет мужского населения пенсионного и предпенсионного возрастов.