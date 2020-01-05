Украинские силовики подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе города Золотого при минировании местности. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает РИА Новости 5 января

«Ловили диверсантов». Двое украинских силовиков подорвались в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

«Пользуясь установившимся перемирием командование штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" на усиление подразделений 72-й бригады [ВСУ] направило подразделение из состава 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ для подготовки к возможному проведению диверсий в зоне ответственности Народной милиции ЛНР», — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что «по причине полной профессиональной непригодности» при установке мин вблизи вновь оборудованных позиций взводного опорного пункта разведывательного батальона в районе Золотого вследствие нарушения техники безопасности произошел подрыв одной из мины.

По данным разведки ЛНР, в результате взрыва один военнослужащий ВСУ погиб и двое — замкомандира разведывательной роты старший лейтенант Дерманчук 1961 г.р. и солдат Земба 1967 г.р. — получили ранения.

При этом Филипоненко отдельно обратил внимание на возраст пострадавших, который подтверждает проблему с комплектованием подразделений ВСУ в зоне ООС. По словам офицера, эту проблему командование воинских частей и подразделений Украины для улучшения статистики решает за счет мужского населения пенсионного и предпенсионного возрастов.