Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ПФУ

Как уточнили в Пенсионном фонде Украины, на финансирование пенсий уже направлены первые 8,8 млрд гривен (чуть более 23 млрд рублей).

Согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% — с 1638 грн. до 1769 грн (4635 руб). В «Слуге народа» считают неизбежным повышение пенсионного возраста на Украине © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

По данным ПФУ средняя пенсия на Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн (7873 руб.).

При этом основным источником пенсионного дохода для 11,4 миллионов украинских пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система. Ее администрирование является главной функцией Пенсионного фонда Украины.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова из фракции «Слуга народа» убеждена, что повышение пенсионного возраста на Украине неизбежно, при любых сценариях реформы пенсионной системы.