Более того, подчеркнул эксперт, прямые поставки газа из России на Украину выгодны с точки зрения экономики, но с политической точки зрения пугают Киев именно потому, что они возвращает ситуацию на 2013 год.
«Ведь напрямую мы у агрессора не покупаем. А если мы покупаем напрямую у «Газпрома» — это уже не агрессор. Это ведёт к нормализации отношений с Россией, разрядке напряженности или перехода от конфронтации к какому-то более-менее варианту», — пояснил Карасев.
По его мнению, подобные политические мифы играют в политике чрезвычайно большую роль, но после того же освобождения пятерых беркутовцев миф о Революции достоинства был разрушен, и теперь Киев больше не сможет восхвалять Евромайдан.
Иными словами, уточнил политолог, это означает, что Майдан был обычным государственным переворотом, а это уже бьёт по политическим силам, которые свою идеологию основывают на идеологии революции достоинства.