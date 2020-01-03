После подписания контракта с «Газпромом» на транзит российского газа через территорию Украины, Киев не сможет обвинять РФ в агрессии. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью телеканалу «112 Украина»

Карасев объяснил, почему Украина больше не сможет совмещать Бандеру и Жукова

«Ведь напрямую мы у агрессора не покупаем. А если мы покупаем напрямую у «Газпрома» — это уже не агрессор. Это ведёт к нормализации отношений с Россией, разрядке напряженности или перехода от конфронтации к какому-то более-менее варианту», — пояснил Карасев.

По его мнению, подобные политические мифы играют в политике чрезвычайно большую роль, но после того же освобождения пятерых беркутовцев миф о Революции достоинства был разрушен, и теперь Киев больше не сможет восхвалять Евромайдан.

Иными словами, уточнил политолог, это означает, что Майдан был обычным государственным переворотом, а это уже бьёт по политическим силам, которые свою идеологию основывают на идеологии революции достоинства.