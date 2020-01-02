За помощью к Турции обратилось правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем.
Речь идет о воздушной, наземной и морской поддержке для отражения наступления Ливийской национальной армии Халифа Хафтара на столицу страны Триполи.
Проект закона, позволяющий турецкой армии вмешаться в ливийский конфликт, президент Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент 30 декабря.
В поддержу законопроекта выступили 325 депутатов от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. Против были 184 депутата от оппозиционных Республиканской народной и Хорошей партий, Партии счастья (Saadet) и прокурдской Партии демократии народов.
После переворота 2011 года во время, которого был убит лидер станы Муаммар Каддафи, Ливия оказалась под контролем двух противоборствующих сил.
На востоке страны правит избранный народом парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Халифа Хафтара.
Запад страны и столицу контролирует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия Файеза Сарраджа.