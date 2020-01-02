Парламент Турции принял законопроект, который разрешает ввод турецких вооруженных сил в Ливию. Об этом 2 января сообщило агентство «Анадолу»

За помощью к Турции обратилось правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем.

Речь идет о воздушной, наземной и морской поддержке для отражения наступления Ливийской национальной армии Халифа Хафтара на столицу страны Триполи.

Проект закона, позволяющий турецкой армии вмешаться в ливийский конфликт, президент Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент 30 декабря.

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После переворота 2011 года во время, которого был убит лидер станы Муаммар Каддафи, Ливия оказалась под контролем двух противоборствующих сил.

На востоке страны правит избранный народом парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Халифа Хафтара.

Запад страны и столицу контролирует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия Файеза Сарраджа.