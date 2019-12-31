На высказывания Польши о том, что в развязывании Второй мировой войны виноват СССР, никто в Германии не реагирует. Власти ФРГ считают, что нужно смотреть на результаты войны, и что Пакт о ненападении между Германией и СССР нарушил первым Гитлер. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем комментарии деловой газете «Взгляд»

России и ЕС нужно сохранять железные нервы и строить энергетический альянс — Рар © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Матеуш Моравецкий назвал пакт Молотова-Риббентропа «блестяще реализованным союзом Гитлера и Сталина» в 1939 году, который якобы не был пактом о ненападении, а поделил Европу на две зоны влияния.

Канцлер Германии Ангела Меркель, продолжил эксперт, готовится к визиту в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Россия же, по его мнению, не позволит полякам испортить праздник 75-летия Великой Победы.

«Дело не просто в празднике, это вопрос мировоззрения и идентичности, на которой построена сегодняшняя Россия, победившая фашизм. Идет серьезная борьба мировоззрений, и история используется в качестве оружия», — подчеркнул Рар.

Политолог считает, что и следующий год станет периодом конфронтации по вопросам истории между Москвой и Варшавой, и что Польша будет обвинять в бедах Европы не только Сталина, но и американцев и англичан.

Он добавил, что поляки борются за увеличение влияния в Европе, а делать это легче всего, упоминая о том, как они были жертвами, как их территории оккупировали, не давали им суверенного государства.

Поляки играют на этой эмоции, тем самым пытаясь оправдать расширение и укрепление НАТО на востоке против России. Это очень опасная игра, потому что она не приводит к взаимопониманию, которое нам так нужно в Европе, а ведет к дальнейшей конфронтации, заключил специалист.