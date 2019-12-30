Ранее в соцсетях получили распространения кадры, на которых нардеп с ружьем в руках позирует на фоне мертвых животных, в частности, носорога и редкой антилопы орикса. Утверждалось, что политик охотился в юно-африканской пустыне Калахари.
Пресс-служба Шуфрича утверждает, что данные снимки были сделаны в 2013 году. Депутат отстреливал животных согласно лицензии, выданной властями страны.
«Предметом его (Шуфрича — ред.) охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе», — сообщила пресс-служба украинского оппозиционера.