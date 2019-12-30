Пресс-служба депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича в своем Facebook прокомментировала 30 декабря появившиеся в сети снимки парламентария на фоне убитых им африканских животных

Депутат Рады похвастался убийством животных © Morgane Lafond / flickr

Пресс-служба Шуфрича утверждает, что данные снимки были сделаны в 2013 году. Депутат отстреливал животных согласно лицензии, выданной властями страны.

«Предметом его (Шуфрича — ред.) охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе», — сообщила пресс-служба украинского оппозиционера.