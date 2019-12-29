Политолог Марат Баширов в воскресенье, 29 декабря, прокомментировал изданию Украина.ру обмен удерживаемыми лицами между Украиной, ДНР и ЛНР

Переговорный процесс идет вперед, этого мы не видели все 5 лет при Порошенко - Бизяев об обмене © Facebook, Руслан Бизяев | Перейти в фотобанк

Баширов напомнил, что в предыдущем обмене участвовали и лица, находившиеся на территории России, а в этот раз «процесс уже переместился полностью на границы между республиками и Украиной».

«Это новое обстоятельство. Фактически первое признание дееспособности республик Киевом… Как мы знаем, многие пункты Минских соглашений подразумевают прямой контакт. И вот это контакт на границе между Украиной и республиками, ранее они взаимодействовали только в Минске… Вот это обстоятельство я бы отметил», — также рассказал эксперт.