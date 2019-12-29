«Это движение гуманитарного характера (обмен. — Ред.) должно стать регулярным, потому что это не последние пленные с обеих сторон. При этом я бы в первую очередь обратил внимание на то, что этот обмен был между двумя республиками и государством Украина», — рассказал он.
Баширов напомнил, что в предыдущем обмене участвовали и лица, находившиеся на территории России, а в этот раз «процесс уже переместился полностью на границы между республиками и Украиной».
«Это новое обстоятельство. Фактически первое признание дееспособности республик Киевом… Как мы знаем, многие пункты Минских соглашений подразумевают прямой контакт. И вот это контакт на границе между Украиной и республиками, ранее они взаимодействовали только в Минске… Вот это обстоятельство я бы отметил», — также рассказал эксперт.