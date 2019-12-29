«Утвердить Порядок оформления и выдачи Министерством иностранных дел, дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины справки, подтверждающей преследование по политическим убеждениям гражданина Российской Федерации в стране своей гражданской принадлежности, прилагается», — сказано в постановлении № 1130 от 27 декабря.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ответ на указ президента России об упрощенном получении паспортов РФ жителями ЛНР и ДНР заявил о готовности предоставлять украинское гражданство россиянам.
По мнению политолога Армена Гаспаряна, украинское гражданство попытаются получить неонацисты, которые воевали в Донбассе на стороне Киева, а также представители «либеральной» общественности.