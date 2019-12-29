Кабинет министров Украины утвердил порядок организации оформления и выдачи украинскими дипучреждениями справки, подтверждающей преследование по политическим убеждениям гражданина РФ у себя в стране. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба украинского правительства

Украина.ру на Youtube «Ищем смыслы» с Арменом Гаспаряном: итоги 2019 года, газовое соглашение с РФ