Представители Луганской народной республики вместе с удерживаемыми лицами выехали на пункт пропуска «Майорск», чтобы провести обмен с украинской стороной. Об этом заявила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева 29 декабря во время общения с журналистами

Экс-«беркутовцев» включили в списки на обмен - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кобцева уточнила, что в субботу, 28 декабря были составлены окончательные списки лиц для участия в обмене. Дипломат также выразила надежду, что украинская сторона до конца выполнит свои обязательства.

Точное количество человек, которые будут переданы в воскресенье, стороны пока не называют. В ДНР ранее заявляли о готовности передать Киеву 55 человек и забрать 87 своих сторонников. В ЛНР сообщали, что готовы передать до 30 человек.

Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта, когда восставшему Донбассу передали 238 человек, а Киев забрал 74.

При этом стороны договорились продолжить освобождение удерживаемых лиц в рамках следующих этапов обмена пленными. Ближайший планировали провести в начале 2018 года. Однако договориться и провести его удалось лишь спустя два года.