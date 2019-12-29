«Сегодня, 29 декабря 2019 года, мы отправляемся на пропускной пункт «Майорск» ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик», — сообщила она.
Кобцева уточнила, что в субботу, 28 декабря были составлены окончательные списки лиц для участия в обмене. Дипломат также выразила надежду, что украинская сторона до конца выполнит свои обязательства.
Точное количество человек, которые будут переданы в воскресенье, стороны пока не называют. В ДНР ранее заявляли о готовности передать Киеву 55 человек и забрать 87 своих сторонников. В ЛНР сообщали, что готовы передать до 30 человек.
Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта, когда восставшему Донбассу передали 238 человек, а Киев забрал 74.
При этом стороны договорились продолжить освобождение удерживаемых лиц в рамках следующих этапов обмена пленными. Ближайший планировали провести в начале 2018 года. Однако договориться и провести его удалось лишь спустя два года.