Ввиду введенных против «Северного потока-2» американский санкций, украинский транзит пока является единственной возможностью «Газпрома» выполнять свои обязательства перед ЕС, что ставит его в невыгодное положение. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру 28 декабря

«Ищенко о главном»: транзит газа, обмен заключенными между Украиной и ЛДНР ©

Ищенко отметил, что, несмотря на невыгодные, по его мнению, зафиксированные в протоколе условия для «Газпрома», ситуация по-прежнему исправима. Однако он не исключил возможности, что Украина может отказаться подписывать газовое соглашение, или подпишет и разорвет, или не отзовет иски и подаст в суд.

В таком случае, по словам эксперта, «Газпрому » придется доказывать, что он не преувеличивал, когда утверждал, что в состоянии выполнить свои обязательства перед ЕС без украинского транзита и «Северного потока-2».

«Я верю, что в 2020 году, поднапрягшись и понеся определенные потери, он эти обязательства выполнит. Но потом наступит следующий год, и если раньше было понятно, что "Газпром" запускает в январе или феврале "Северный поток-2", к концу года он выходит на проектную мощность и к 2021 году в принципе все проблемы решены, то сейчас возникает вопрос, может ли "Газпром" вывести на проектную мощность "Северный поток-2" не то что к концу 2021-го, а хотя бы к середине 2022 года, потому что непонятно, когда он будет достроен», — отметил политолог.

В настоящий момент швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой «Северного потока-2», приостановила работу в связи с введенными санкциями.