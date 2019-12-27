«Газовую тему я сейчас комментировать не буду, потому что переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме. Дайте нам еще день-два», — сказал Гончарук.
Ранее Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
В настоящее время делегации обсуждают исполнение договоренностей на переговорах в Вене.