Переговоры по газу с российской стороной пока продолжаются, еще необходим день-два. Об этом на брифинге в пятницу, 27 декабря, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Трансляцию вел официальный YouTube-канал Кабмина

«Газовую тему я сейчас комментировать не буду, потому что переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме. Дайте нам еще день-два», — сказал Гончарук.

Проблемы российско-украинского газового контракта © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

В настоящее время делегации обсуждают исполнение договоренностей на переговорах в Вене.