Киевский апелляционный суд отправил под домашний арест экс-нардепа от ВО «Свобода» Алексея Кайду, подозреваемого в нападении на депутата от «Слуги народа» Андрея Богданца. Об этом сообщила пресс-служба суда 26 декабря

Драка за землю: полиция задержала двух «свободовцев» после избиения «слуги народа» в Раде © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

В итоге мера пресечения была изменена на домашний арест с 22:00 до 06:00.

«Апелляционные жалобы удовлетворены частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 года отменено, применено к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 06:00 следующего дня с запретом покидать место своего проживания без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 года включительно», — говорится в сообщении.

После заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики 11 декабря между депутатами прошлых созывов — «свободовцами» — и Богданцом произошла драка, в результате которой «слуга народа» оказался в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту драки и задержали Кайду и члена политсовета «Свободы» Олега Куцина.