Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение Печерского районного суда Киева от 12 декабря, согласно которому Кайде определили меру пресечения в виде личного поручительства сроком до 12 февраля 2020 года.
В итоге мера пресечения была изменена на домашний арест с 22:00 до 06:00.
«Апелляционные жалобы удовлетворены частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 года отменено, применено к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 06:00 следующего дня с запретом покидать место своего проживания без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 года включительно», — говорится в сообщении.
После заседания комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики 11 декабря между депутатами прошлых созывов — «свободовцами» — и Богданцом произошла драка, в результате которой «слуга народа» оказался в больнице с подозрением на сотрясение мозга.
Правоохранители открыли уголовное дело по факту драки и задержали Кайду и члена политсовета «Свободы» Олега Куцина.