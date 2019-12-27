Генеральная прокуратура Украины назвала недостоверной информацию об увольнении с прокурорских постов всех представителей Киева в международной следственной группе по делу о крушении «Боинга» рейса МН17. Об этом 26 декабря сообщили на сайте ведомства

Корнилов: «Через 5 лет Нидерланды запросили помощи у России по МН17» © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в офисе генерального прокурора. Это обеспечит высокий уровень профессионализма и сохранит институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний», — отметили в Генпрокуратуре.

Об увольнении сотрудников ведомства накануне сообщила пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко — Лариса Сарган. По ее словам, соответствующую информацию она получила от «коллег из Нидерландов».

Сарган также рассказала, что председатель международной совместной следственной группы Фред Вестербеке приехал в Киев, чтобы узнать об обстоятельствах этих решений, однако генпрокурор Украины Руслан Рябошапка не стал с ним встречаться.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук».