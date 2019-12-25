Уже в четверг, 26 декабря, столбики термометров опустятся до +1 градуса в центральных и южных областях. На Западе ожидается мокрый снег с дождем.
Сильные осадки пройдут в Киевской и Черниговской областях. Лишь жителей Луганской области будет радовать солнечная погода.
В пятницу, 27 декабря, похолодает в западных и северных областях. Снегопады ожидаются на всей территории Украины, кроме восточных регионов, где пройдут дожди.
В выходные на Украине температура уйдет в минус, ожидается небольшой снег.
Ранее сообщалось, что бурые медведи в Карпатах не могут впасть в спячку из-за аномально теплой погоды.