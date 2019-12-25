В ближайшие дни на Украину придут похолодание и осадки. Об этом 25 декабря сообщил «Главред» со ссылкой на Гидрометцентр

Уже в четверг, 26 декабря, столбики термометров опустятся до +1 градуса в центральных и южных областях. На Западе ожидается мокрый снег с дождем.

Сильные осадки пройдут в Киевской и Черниговской областях. Лишь жителей Луганской области будет радовать солнечная погода.

Карпатские медведи не могут уснуть из-за аномально теплой погоды © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В выходные на Украине температура уйдет в минус, ожидается небольшой снег.

Ранее сообщалось, что бурые медведи в Карпатах не могут впасть в спячку из-за аномально теплой погоды.