По состоянию на 24 декабря 2019 года более 1,7 млн граждан Украины числятся в реестре должников. Об этом сообщается на правительственном сайте Opendatabot

Власти Киева не пустят должников по коммуналке за границу © Украина.ру/Стрингер

«Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу», — отметил юрист Никита Подгайный.

Основными причинами, по которым люди попадают в реестр должников, являются проигрыш суда, невыполнение решения суда, неуплата административного штрафа, неуплата коммунальных услуг, невыплата алиментов и по кредитам.

Тем временем на начало 2019 года долг населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составлял до 57 миллиардов гривен (152,8 миллиарда рублей).