По данным Министерства юстиции, 92% исполнительных дел — это взыскание с физических лиц, а 8% — с юридических.
«Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу», — отметил юрист Никита Подгайный.
Основными причинами, по которым люди попадают в реестр должников, являются проигрыш суда, невыполнение решения суда, неуплата административного штрафа, неуплата коммунальных услуг, невыплата алиментов и по кредитам.
Тем временем на начало 2019 года долг населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составлял до 57 миллиардов гривен (152,8 миллиарда рублей).