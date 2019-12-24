Жительница села Шевченково Одесской области, несмотря на сильную бедность, не стала присваивать себе крупную сумму денег, которую нашла на местной свалке. Об этом 24 декабря сообщается в местном паблике «Я люблю Шевченково» в Facebook

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«Сколько именно денег было, не сообщается. По словам местных жителей, не миллион, но сумма приличная», — сказано в сообщении.

Несмотря на крайнюю нужду, женщина не стала присваивать деньги, а отнесла их в местный храм. На службе в минувшее воскресенье настоятель сообщил о находке и призвал хозяина денег обратиться в церковь, пообещав вернуть, если он сумеет доказать, что деньги действительно его.