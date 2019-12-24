Пользователи отмечают, что женщина в очередной раз пришла на местную свалку в поисках средств для пропитания и наткнулась на матрас, внутри которого была спрятана крупная сумма денег.
«Сколько именно денег было, не сообщается. По словам местных жителей, не миллион, но сумма приличная», — сказано в сообщении.
Несмотря на крайнюю нужду, женщина не стала присваивать деньги, а отнесла их в местный храм. На службе в минувшее воскресенье настоятель сообщил о находке и призвал хозяина денег обратиться в церковь, пообещав вернуть, если он сумеет доказать, что деньги действительно его.