Министерство иностранных дел Украины инициировало изменения в Таможенный кодекс, которые позволят дипломатам ввозить в страну автомобили без уплаты пошлин, сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц в интервью изданию «Апостроф», опубликованном в воскресенье, 22 декабря

МВД и «евробляхеры» достигли компромисса в вопросе растоможки машин © Украина.Ру

«Мы инициировали изменения в таможенный кодекс, чтобы позволить работникам загранучреждений, которые возвращаются после многолетней работы в Украину, ввозить бывшие в эксплуатации автомобили без уплаты пошлины… Мы изучили международный опыт и установили, что такая система используется во многих странах: Бельгии, Канаде, Литве, Польше и других», — сказал он.

По его словам, такие льготы нужны, поскольку недополучение доходов госбюджета от уплаты таможенной пошлины в разы меньше расходов на содержание служебного автопарка за рубежом.

«Содержание служебного автопарка — приобретение, страхование, ремонт могут себе позволить только очень богатые государства», — отметил он.

По его словам, в министерстве предусмотрели риски злоупотребления данной схемой: ввозить можно будет только легковые автомобили; автомобиль должен быть приобретен минимум за 1,5 года до возвращения на Украину; стоимость этого автомобиля не должна превышать 30% заработанных за рубежом средств.