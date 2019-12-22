Россия точно будет отвечать на новые американские санкции в свой адрес, включая возможные санкции против проекта газопровода «Северный поток-2», учтет их при выстраивании отношений с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале в воскресенье, 22 декабря

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — сказал Лавров.

Лавров рассказал, почему ему нравится манера Трампа обсуждать международные вопросы © Twitter, realDonaldTrump | Перейти в фотобанк

«Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям», — подчеркнул глава МИД РФ.

Американские санкции были введены против роектов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.