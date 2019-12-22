«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — сказал Лавров.
По словам Лаврова, для него решение США о возможных новых санкциях — это «очень трудно понимаемая ситуация»: большинство конгрессменов, членов палаты представителей, сенаторов, прежде всего демократической партии США, он знал либо заочно, либо напрямую.
«Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям», — подчеркнул глава МИД РФ.
Американские санкции были введены против роектов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.