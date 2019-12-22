Украинские пограничники перехватили крупную партию красной икры, которую трое мужчин пытались переправить из России на Украину. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Советы голодающим украинцам: Супрун предложила заменить черную икру красной © CC0, Pixabay

«Во время поисковых мероприятий обнаружили и саму икру. Рыбный продукт сомнительного качества и сомнительного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденной икры составила 660 кг», — говорится в сообщении.

Задержанные оказались гражданами Украины, живущими в приграничном районе. На них оформили админпротоколы, устанавливаются обстоятельства правонарушения.