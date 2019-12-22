Пограничники задержали возле села Борисовка Харьковской области троих мужчин без документов, а неподалеку от места их задержания нашли самодельный мост из деревянных поддонов для перехода через контрольно-следовую полосу, а также этикетки от красной икры.
«Во время поисковых мероприятий обнаружили и саму икру. Рыбный продукт сомнительного качества и сомнительного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденной икры составила 660 кг», — говорится в сообщении.
Задержанные оказались гражданами Украины, живущими в приграничном районе. На них оформили админпротоколы, устанавливаются обстоятельства правонарушения.