Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) решил оставить экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражей, но при этом существенно уменьшить сумму залога. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба суда

Арестованный экс-министр Грымчак может сбежать и войти в правительство ДНР — НАБУ © скриншот с видео 24tv.ua | скриншот с видео 24tv.ua | Перейти в фотобанк

Теперь же судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты и сократил эту сумму в три раза, то есть с 3123 прожиточных минимумов до 1041, — до 1 миллиона 999 тысяч 761 гривны (около 5 миллионов рублей).

Тем временем детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о риске побега Грымчака в Россию или ДНР, где, по их данным, ему якобы была предложена должность министра.

Экс-замминистра и его помощника были задержаны с поличным в августе при получении взятки почти в $500 тысяч (33,3 миллиона рублей). Взятку они якобы требовали за лоббирование застройки в историческом центре Киева.