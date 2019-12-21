Ранее Апелляционная палата ВАСУ продлила арест Грымчака до 11 января 2020 года и определила залог, необходимый для выхода из СИЗО, в размере почти 5 миллионов 999 тысяч 283 гривен (около 15 миллионов рублей).
Теперь же судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты и сократил эту сумму в три раза, то есть с 3123 прожиточных минимумов до 1041, — до 1 миллиона 999 тысяч 761 гривны (около 5 миллионов рублей).
Тем временем детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о риске побега Грымчака в Россию или ДНР, где, по их данным, ему якобы была предложена должность министра.
Экс-замминистра и его помощника были задержаны с поличным в августе при получении взятки почти в $500 тысяч (33,3 миллиона рублей). Взятку они якобы требовали за лоббирование застройки в историческом центре Киева.