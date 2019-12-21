Во время работы в украинской компании Burisma Group сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер зарабатывал по $75 тысяч (4,7 миллиона рублей) дважды в месяц за предоставление консультационных услуг. Об этом экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в эфире телеканала «Украина» 20 декабря

«Хотела сделать Сытника президентом Украины»: Луценко жаловался Джулиани на Йованович - СМИ © Facebook, Юрій Луценко | Перейти в фотобанк Дональда Трампа, в основу которого легла жалоба на возможное давление на украинские власти со стороны американского лидера во время обсуждения президентами США и Украины расследования в отношении Байденов.

По словам Луценко, ни Байден, ни его сын не нарушали украинское законодательство. Согласно платежной документации Burisma, Байдену-младшему платили дважды в месяц по $75 тысяч за предоставление консультационных услуг, что не является нарушением закона.

«Украинских законов Джо и Хантер Байдены не нарушали, но очень похоже на то, что у старшего (Джо Байдена — ред.) есть конфликт интересов между полномочиями вице-президента США и человека, который требовал снять с должности генерального прокурора [Украины] Виктора Шокина, который расследовал дело фирмы, выплачивающей его сыну достаточно серьезные средства», — заявил экс-генпрокурор.

Он также отметил, что расследование в отношении Байдена должно проводиться в США, поскольку входит в юрисдикцию Америки. Луценко, по его словам, обращался по этому поводу к адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, но тот «не хочет это воспринимать» и настаивает на том, чтобы Украина открыла это дело.

Ранее Джулиани признал, что прилагал усилия к отстранению посла США на Украине Мари Йованович, поскольку она мешала ему получить компромат на Байдена от Луценко.