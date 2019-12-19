Во время пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что прямые переговоры с представителями ЛДНР — требование Минских соглашений и напомнил, что Порошенко сам настоял, чтобы там были их подписи. Возможны ли прямые контакты Украины с республиками, в комментарии корреспонденту Украина.ру рассказал политолог Руслан Бортник

«Это хорошо известная российская позиция, которая позволяет занимать выгодную позицию при переговорах по разрешению данного кризиса.

Я понимаю логику Петра Порошенко, когда он настаивал на том, чтобы представители непризнанных республик подписали Минские соглашения, если это действительно так. Более того, я бы тоже в такой ситуации настаивал бы на наличие виз со стороны представителей Донбасса в минских протоколах, поскольку иначе они в любой момент могли бы отказаться от этих договоренностей», — рассказал политолог.

Он убежден, что это был бы своеобразный «черный вход/выход» для российской дипломатии, поэтому подписи представителей ДНР и ЛНР под Минскими договоренностями должны быть.

Бортник подчеркнул, что, несмотря на ограниченную субъектность лидеров непризнанных республик Донбасса, с ними Украине тоже нужно вести переговоры.

«Однако позиция России, что Украина должна разговаривать прежде всего с республиками Донбасса, сегодня в политическом поле страны неприемлема и новым руководством не будет реализована», — подытожил политолог.