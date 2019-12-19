Критериями отбора для ежегодной номинации послужило то, насколько страна олицетворяет идею прогресса. Издание подчеркнуло: в этом году сделать выбор было очень сложно, а демократические успехи, достигнутые страной года, не гарантируют, что она не свернет с пути прогресса в будущем.
Победителем был признан Узбекистан.
Авторы напомнили, что всего три года назад группы мужчин, женщин и детей были вынуждены трудиться на хлопковых полях во время сбора урожая, а сама страна была «закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью».
Однако в 2018 году в республике стартовало сразу несколько реформ, начатых новым главой государства Шавкатом Мирзиёевым, которые ускорились за последний год.
«Правительство в значительной степени прекратило принудительный труд. Печально известная тюрьма был закрыта ("Жаслык". — Ред.). Иностранных журналистов пустили в страну. Чиновникам запретили запугивать малый бизнес. Открыли границы с соседними государствами, позволив семьям воссоединиться. Иностранных технократов приглашают перестроить государственную экономику», — говорится в статье.
В прошлом году The Economist назвал страной года Армению.