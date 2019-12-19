Узбекистан стал страной года, по версии британского журнала The Economist, который объявляет такое государство в декабре каждого года

Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, снизившей НДС после кризиса-2008 © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Победителем был признан Узбекистан.

Авторы напомнили, что всего три года назад группы мужчин, женщин и детей были вынуждены трудиться на хлопковых полях во время сбора урожая, а сама страна была «закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью».

Однако в 2018 году в республике стартовало сразу несколько реформ, начатых новым главой государства Шавкатом Мирзиёевым, которые ускорились за последний год.

«Правительство в значительной степени прекратило принудительный труд. Печально известная тюрьма был закрыта ("Жаслык". — Ред.). Иностранных журналистов пустили в страну. Чиновникам запретили запугивать малый бизнес. Открыли границы с соседними государствами, позволив семьям воссоединиться. Иностранных технократов приглашают перестроить государственную экономику», — говорится в статье.

В прошлом году The Economist назвал страной года Армению.