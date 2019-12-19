Херсонские чиновники признали шаурму и пиво социально значимыми продовольственными товарами. Об этом в среду, 18 декабря, сообщило местное издание «Вгору»

Пожар, потоп, отравления: в Одессе появилась новая напасть – торговцы шаурмой © commons.wikimedia.org, Alpha проект Программы социально-экономического развития области на 2020 год. Одной из мер программы стало открытие новых объектов торговли.

По словам чиновников, в 2019 году местные органы власти поспособствовали открытию нескольких объектов с «социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам». В перечень заведений вошли пивной магазин и мини-маркеты с шаурмой.

Шаурма остается одним из самых популярных блюд на Украине. К ее популяризации, в частности, приложил руку даже президент Владимир Зеленский, опубликовавший в соцсетях фотографию с шаурмой в руке.