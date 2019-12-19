После Нового года в Украине будет назначен новый премьер-министр, поскольку нынешний глава правительства Алексей Гончарук не смог сдержать рост цен на газ для населения. Такое мнение 19 декабря высказал политолог и ведущий телеканала «Прямой» Тарас Березовец в своем Telegram-канале

Алексей Гончарук. Биографическая справка © Facebook, Олексій Гончарук Алексей Гончарук, к которому многие претензий и который единственный из топов не имеет существенного рейтинга поддержки. Его не жалко», — считает эксперт.

По его прогнозам, первым претендентом на кресло премьера является глава МВД Украины Арсен Аваков. В числе других претендентов — заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив, бывший владелец телеканала «Интер» Валерий Хорошковский и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Березовец добавил, что список претендентов якобы будет составлен в течение новогоднего отдыха Зеленского после консультаций с «ближним кругом».