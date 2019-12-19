«С учетом того, что чуда не произошло и с 1 января цена на газ для населения точно вырастет, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому потребуется козел отпущения. И, похоже, он уже избран из числа окружения Зе. Им станет премьер Алексей Гончарук, к которому многие претензий и который единственный из топов не имеет существенного рейтинга поддержки. Его не жалко», — считает эксперт.
По его прогнозам, первым претендентом на кресло премьера является глава МВД Украины Арсен Аваков. В числе других претендентов — заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив, бывший владелец телеканала «Интер» Валерий Хорошковский и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.
Березовец добавил, что список претендентов якобы будет составлен в течение новогоднего отдыха Зеленского после консультаций с «ближним кругом».