Официальный Берлин в вопросе Донбасса и отношений с Россией занимает сегодня двоякую позицию. Об этом рассказала адвокат и политический блогер Татьяна Монтян в недавнем интервью Politwera

«Нацизм — это не идеология» — Монтян рассказала, за что на самом деле воюют «атошники» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Я как раз-таки за то, чтобы их любимые нацики наконец-то к ним приехали. Тогда им сирийские беженцы и турки покажутся детским лепетом на лужайке», — категорична Монтян.

Блогер добавила, что ее поражает лицемерие со стороны европейских властей, которые у себя в странах моментально расправляются с любыми попытками нести в массы нацистские идеи, однако активно поддерживают их на Украине.