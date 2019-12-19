Германия, продолжила эксперт, заинтересована в запуске газопровода «Северный поток-2» из прагматических соображений, однако все немецкие СМИ устраивают антироссийскую истерию и поддерживают украинское правительство.
«Я как раз-таки за то, чтобы их любимые нацики наконец-то к ним приехали. Тогда им сирийские беженцы и турки покажутся детским лепетом на лужайке», — категорична Монтян.
Блогер добавила, что ее поражает лицемерие со стороны европейских властей, которые у себя в странах моментально расправляются с любыми попытками нести в массы нацистские идеи, однако активно поддерживают их на Украине.