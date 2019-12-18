Вопрос открытия рынка земли снят с рассмотрения Верховной Рады Украины на этой неделе. Об этом сообщила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «Букв» 18 декабря

Киевская полиция попросила протестующих под Радой соблюдать закон © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Еще на начало вчерашнего дня (17 декабря. — Ред.) они (депутаты от "Слуги народа". — Ред.) планировали в сокращенном режиме, нарушая регламент, рассмотреть законопроект о продаже сельскохозяйственной земли в очень ускоренном режиме. Еще вчера утром на четверг этой недели был поставлен законопроект о продаже земли в повестку дня. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом… Люди, которые приехали на митинг под Верховную Раду вчера, заставили "слуг народа" выполнять регламент», — рассказала Тимошенко.

Она уточнила, что спикер парламента Дмитрий Разумков согласился, что аграрный комитет рассмотрит все 4,5 тысячи поправок. По словам лидера «Батькивщины», это значит, что до Нового года закон о рынке земли рассмотрен не будет.

Накануне под стенами Верховной Рады, где проходили четыре акции протеста, в том числе против снятия моратория на продажу земли, произошли столкновения протестующих с сотрудниками полиции.

Впоследствии по факту этих стычек правоохранители открыли уголовное дело и задержали 26 человек. Во время протестов пострадали 17 полицейских.