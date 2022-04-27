Одной из причин начала проведения спецоперации на Украине могла быть реальная угроза создания киевским режимом ядерной «грязной» бомбы и опасность ее применения, считает российский политтехнолог Марат Баширов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко

— Марат, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Украину нужно признать террористическим государством. Что это за собой повлечет?

— Это касается заявлений президента Путина относительного того, что были задержаны люди, которые готовили террористические акты, готовили убийства российских журналистов, во главе которых Владимир Соловьев… Думаю, что в результате расследования и дальнейшего судебного процесса, где установят, что они виновны, кто давал заказ, кто обеспечивал техническую часть… Если будет доказано, что к этому причастны государственные органы Украины, то это даст основания признать Украину террористическим государством, а власти Украины — отдающими преступные приказы о совершении терактов.

С этой точки зрения не очень завидная судьба будет у партнеров Украины. Мы очень часто говорим: «наши западные партнеры», но они — настоящие партнеры Украины, они на самом деле диктуют очень многие действия. С этой точки зрения, нужна будет реакция и США, и Великобритании, и Германии, и Франции, относительно этого юридического заключения. И это может повлечь для Украины очень тяжелые последствия.

Потому что, когда государство признается террористическим, оно исключается из всех международных организаций, взаимоотношения с ним прекращаются.

— Как это повлияет на проведение спецоперации?

— Спецоперация закончится раньше, чем будет проведен суд.

— Это достаточно долгий процесс?

— Юстиция всегда действует неспешно, потому что там состязательный процесс. Мало того, что люди говорят — это потом должно быть подтверждено в суде. А это месяцы. Я не думаю, что судебный процесс завершится ранее, чем через полгода, а специальная военная операция завершится наверняка.

— Украинская сторона продолжает обстрелы приграничных территорий Российской Федерации. Как с этим быть? Достаточно ли заводить одно за другим уголовные дела?

— Конечно, здесь необходима техническая работа наших вооруженных сил. Мы понимаем, что не можем юридическими способами бороться, мы должны этому противостоять. И чем быстрее будет взят Харьков, будет разгромлена донбасская группировка вооруженных сил Украины — тем быстрее будет обеспечена безопасность наших граждан, на нашей территории.

Технические возможности у украинской армии есть, мы это понимаем, но и мы тоже, что называется, не лыком шиты. Надо усиливать защиту, надо усиливать эти заградительные барьеры, которые не позволят ни диверсантам, ни вертолетам, ни ракетам пересекать нашу границу и поражать наши объекты.

— Что скажете по поводу Приднестровья, которые тоже обстреливают, происходят взрывы?

— Конечно, это попытка втянуть Молдову и Румынию в прямое противостояние с теми объединенными войсками российской армии, которые находятся в Приднестровье. Это бывшая 14-я армия, которой какое-то время руководил Александр Лебедь, наш известный военачальник, к сожалению, его уже нет с нами.

Я думаю, что наши вооруженные силы и власти Приднестровской Молдавской республики готовы к такому варианту. Поэтому, если кто-то надеется, что там будет все легко, это будет такая пешая прогулка, то зря. Кто ударит первым: в соцсетях обсудили обострение в Приднестровье © odessa-life.od.ua

Есть прямая угроза вооруженного столкновения нашей бывшей 14-й армии и войск НАТО. Этого бы хотелось избежать, и это самая главная угроза на сегодняшний день. То, что касается специальной военной операции, мы уже понимаем ее ход, что это прокси-война НАТО. Здесь может быть прямое столкновение вооруженных частей Российской Федерации и вооруженных частей одной из стран, которая входит в НАТО.

— Евросоюз готовит шестой пакет санкций, разрабатывается программа, как они смогут уйти от зависимости от российских энергоресурсов до 2027 года. Реально ли это?

— Мы с вами видим еще один конфликт. Это конфликт между так называемыми администраторами Евросоюза, которых никто не избирал из граждан тех стран, которые входят в Евросоюз, и национальными правительствами. На национальные правительства давят эксперты, которые выражают позицию промышленников, давит население. Они (эксперты. — Ред.) говорят: если не будет нефти и газа из России, тогда рухнет экономика той же Германии, Австрии или Испании.

Можно долго бегать по острову, если вы заяц, а остров все больше и больше топится водой талой, у нас сейчас весна, но в конечном итоге ты признаешь, что ты всего лишь заяц, и чтобы тебе спастись, тебе нужен Дед Мазай. Вот Дед Мазай — это Россия с ее нефтью и газом. Поэтому никуда они не денутся на этом острове, в конечном итоге они все купят и все признают. Как-то объяснят своему населению, чтобы не было обидно самим.