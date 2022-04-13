Об этом глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в интервью Украина.ру.
— Денис Владимирович, с 4 апреля в ДНР работает Госкомитет по обороне. Чем вызвана необходимость его создания?
— Сложившаяся ситуация уникальна: ведутся активные боевые действия, идет освобождение ранее оккупированных территорий и их интеграция в ДНР. Это время требует быстрых решений. При этом нормативно-правовая база Республики является законодательством мирного времени: она создавалась исходя из других реалий.
Бюрократическая машина, требующая множества согласований любого документа, и в мирное время замедляет скорость принятия решений, а в военное становится просто тормозом всех процессов. А при наших чрезвычайных обстоятельствах любое промедление выливается в лишения для людей, которые и так настрадались из-за боевых действий.
Мы решили воспользоваться проверенным опытом времен Великой Отечественной войны, когда был создан чрезвычайный орган — Государственный комитет обороны (ГКО), чтобы из одного центра оперативно решались как военные, так и хозяйственные вопросы. Уверен, такое прямое единое управление внесло значительный вклад в Победу.
В созданный нами Госкомитет входят руководители органов власти, силовых структур и экстренных служб. Мы заседаем каждый день, это позволяет оценивать оперативную обстановку на местах, выслушивать мнение ответственных по разным направлениям, быстро находить решение проблем.
В чем существенное отличие от мирного регламента? Обычно любой проект нормативного правового акта увязывается со всеми ранее принятыми документами всех уровней. Это занимает много времени, особенно с учетом необходимости межведомственных стыковок.
Постановления и распоряжения ГКО имеют прямое действие и обязательны для исполнения всеми органами, организациями и гражданами. Они обладают высшей юридической силой по отношению к законам и иным нормативным правовым актам.
— Какие из уже принятых решений ГКО, по вашему мнению, являются важнейшими?
— Принимается немало закрытых решений, имеющих гриф секретности по понятным причинам. Но часть решений публикуются, в них нет ничего военного.
Перечень принимаемых постановлений и распоряжений кому-то может показаться даже скучным, но от каждого из них зависят судьбы людей. Например, вчера мы разрешили продавать на освобожденных территориях лекарственные препараты без кассового аппарата. Это важно или нет? Ни в Мариуполе, ни в Волновахе по ряду причин нет открытых аптек, в том числе и из-за невозможности подключить кассовый аппарат. Решением ГКО будет разрешена реализация так необходимых лекарств без кассового аппарата. Это даст возможность оперативно начать выездную торговлю медпрепаратами, что спасет не одну жизнь.
В тех же Мариуполе и Волновахе многие жители остались без документов. Из-за этого одиноких лиц преклонного возраста, а также инвалидов не имели права принимать для проживания в республиканские дома-интернаты. Решением ГКО теперь это станет возможным, а миграционная служба подключится к тому, чтобы эти люди получили паспорт.
Таких вопросов бесконечное множество, и все очень срочные.
— Заседания комитета проходят поздно вечером. С учетом того, что заседания проходят ежедневно, не скажется ли такой режим на качестве принимаемых решений?
— Целый день руководители заняты в том числе налаживанием работы на освобожденных территориях. Тратить дневное время на совещания — непозволительная роскошь.
Вечером как раз собирается итоговая информация, где что сделано и где требуется срочное вмешательство. Вот если не работать сейчас в таком темпе — точно будут проблемы.
Ребята на передовой ведут освободительную операцию круглосуточно и без выходных. Победим — тогда и отдохнем. И то, пожалуй, не получится: работы по восстановлению и развитию экономики предстоит много. Так что покой нам только снится.