Донецкая Народная Республика воспользовалась опытом Советского Союза в Великой Отечественной войне для того, чтобы ускорить победу над украинскими неонацистами и защитить мирных граждан

Об этом глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в интервью Украина.ру.

— Денис Владимирович, с 4 апреля в ДНР работает Госкомитет по обороне. Чем вызвана необходимость его создания?

— Сложившаяся ситуация уникальна: ведутся активные боевые действия, идет освобождение ранее оккупированных территорий и их интеграция в ДНР. Это время требует быстрых решений. При этом нормативно-правовая база Республики является законодательством мирного времени: она создавалась исходя из других реалий.

Бюрократическая машина, требующая множества согласований любого документа, и в мирное время замедляет скорость принятия решений, а в военное становится просто тормозом всех процессов. А при наших чрезвычайных обстоятельствах любое промедление выливается в лишения для людей, которые и так настрадались из-за боевых действий.

Денис Пушилин: кто он © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В созданный нами Госкомитет входят руководители органов власти, силовых структур и экстренных служб. Мы заседаем каждый день, это позволяет оценивать оперативную обстановку на местах, выслушивать мнение ответственных по разным направлениям, быстро находить решение проблем.

В чем существенное отличие от мирного регламента? Обычно любой проект нормативного правового акта увязывается со всеми ранее принятыми документами всех уровней. Это занимает много времени, особенно с учетом необходимости межведомственных стыковок.

Постановления и распоряжения ГКО имеют прямое действие и обязательны для исполнения всеми органами, организациями и гражданами. Они обладают высшей юридической силой по отношению к законам и иным нормативным правовым актам.

— Какие из уже принятых решений ГКО, по вашему мнению, являются важнейшими?

— Принимается немало закрытых решений, имеющих гриф секретности по понятным причинам. Но часть решений публикуются, в них нет ничего военного.

Цели спецоперации РФ на Украине, что происходит в Мариуполе. О чём говорили эксперты 13 апреля © коллаж Украина.Ру

В тех же Мариуполе и Волновахе многие жители остались без документов. Из-за этого одиноких лиц преклонного возраста, а также инвалидов не имели права принимать для проживания в республиканские дома-интернаты. Решением ГКО теперь это станет возможным, а миграционная служба подключится к тому, чтобы эти люди получили паспорт.

Таких вопросов бесконечное множество, и все очень срочные.

— Заседания комитета проходят поздно вечером. С учетом того, что заседания проходят ежедневно, не скажется ли такой режим на качестве принимаемых решений?

— Целый день руководители заняты в том числе налаживанием работы на освобожденных территориях. Тратить дневное время на совещания — непозволительная роскошь.

Вечером как раз собирается итоговая информация, где что сделано и где требуется срочное вмешательство. Вот если не работать сейчас в таком темпе — точно будут проблемы.

Ребята на передовой ведут освободительную операцию круглосуточно и без выходных. Победим — тогда и отдохнем. И то, пожалуй, не получится: работы по восстановлению и развитию экономики предстоит много. Так что покой нам только снится.