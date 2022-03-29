Российские миротворцы остаются непоколебимым гарантом режима прекращения огня и мирного урегулирования карабахского конфликта. Нарушители могут встретиться с силами ОДКБ и России, заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.

В зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе в период с 24 по 26 марта произошла эскалация конфликта. По данным Минобороны России, азербайджанская сторона дважды нарушила режим прекращения огня и ввела войска в н. п. Фурух. Согласно сообщению Минобороны от 27 марта, в результате проведённых переговоров Азербайджан отвёл свои подразделения из зоны ответственности российских миротворцев. Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

— Владимир Владимирович, стоит ли России готовиться к т. н. «карабахскому фронту»?

– Надеюсь, что нет. Надеюсь, что Россия сумеет поговорить и убедить Азербайджан не использовать данную ситуацию для того, чтобы обострять ситуацию ещё и там. Мы прекрасно понимаем, что сил России, сил ОДКБ хватит для того, чтобы снова вмешаться и навести порядок.

Надо понимать, что наши миротворцы всё равно там остаются. Азербайджан должен понимать, что если российские миротворцы пострадают, то это будет чревато серьёзными последствиями для тех, кто развязал этот конфликт. Я не думаю, что Баку этого не понимает.

— Стоит ли России рассчитывать на лояльность руководства в Ереване или делать ставку только на армян Карабаха?

– Я не понял вопроса.

— Дело в том, что ряд экспертов и армянская парламентская оппозиция обвиняет власти страны и премьер-министра Никола Пашиняна лично в проведении протурецкой и антироссийской политики. «Это не Карабах». Военный эксперт Шурыгин о том, что уже сделала Россия на Украине и что еще сделает © 1tv.ru

— Если сравнивать, кто более активную политику с Турцией проводит: Азербайджан или Армения, я думаю, что никто спорить не будет, что никакая Армения рядом не стояла. В любом исходе, при любой ситуации, кто бы там ни был в Армении, Турция будет поддерживать в этом конфликте исключительно Азербайджан. Повторюсь, кто бы в Ереване не находился при власти.

Это все прекрасно понимают, это было сказано не раз и лидерами Турции, и лидерами Азербайджана, которые постоянно менялись, но, тем не менее, политика оставалась неизменной.

А что касается Пашиняна и ОДКБ — не надо забывать, что Пашинян сыграл если не решающую, то значительную роль в принятии совместного решения об отправке миссии ОДКБ в Казахстан, это было совсем недавно. Я не думаю, что после этого у кого-то есть сомнения, что Армения уж точно понимает, чем для неё чреват выход из ОДКБ.