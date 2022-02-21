20 февраля завершились белорусско-российские военные учения «Союзная решимость – 2022». Ранее предполагалось, что российские военные сразу после этого покинут республику и вернутся в Россию, но этого не произошло

Всеволод Шимов: кто он © vk.com, Всеволод Шимов

— Всеволод, в Белоруссии завершились военные учения «Союзная решимость — 2022», но войска РФ остались в республике. Официальная причина — обострение ситуации на Донбассе, но причем Белоруссия к далекому от неё Донбассу?

— Я думаю, что речь идёт о выстраивании Россией новой архитектуры безопасности на постсоветском пространстве. Учитывая, что Украина фактически превратилась во враждебное России государство под протекторатом НАТО и составляет единую «дугу враждебности» вместе с Польшей и Прибалтикой, то вполне логичным ответом на это становится усиление российского военного присутствия в Белоруссии.

— Есть ли вариант развития событий, что российские войска вообще в Белоруссии остались навсегда?

— Теоретически это возможно и ничего страшного в этом нет. Если исходить из того, что Белоруссия состоит с Россией в военно-политическом альянсе, то появление здесь постоянных российских контингентов вполне естественно. Никого ведь не смущают международные контингенты того же НАТО в Польше или Прибалтике и американские базы в Германии.

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" - Белорусская оппозиция паникует из-за российских войск, указывая, что это подрывает суверенитет республики. Так ли это? И почему?

— Белорусская оппозиция понимает суверенитет исключительно как суверенитет против России. Суверенитет не абсолютен, государства входят в военно-политические альянсы, международное военное присутствие на территории тех или иных государств — это норма. Конечно, с точки зрения Запада и его белорусских сателлитов появление российских войск в Белоруссии — это плохо, поскольку подрывает всю концепцию «сдерживания» России.

— Как Вы оцениваете вероятность того, что конфликт на Донбассе затронет Белоруссию? Будет ли действительно республика помогать республикам Донбасса, если там возобновятся боевые действия?

«В связи с угрозами Союзному государству». Российские военные остались в Белоруссии © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

— Как оцениваете вероятность большой войны в Европе в ближайшей перспективе?

— Пока вероятность большой войны представляется маловероятной. Но здесь следует быть очень осторожным в прогнозах, поскольку ситуация может банально выйти из-под контроля, и «гибридные» информационные игры политиков и правда перерастут в настоящую, а не виртуальную конфронтацию.