В Минске сообщили, что такое решение вызвано обострением ситуации на Донбассе, а как долго войска останутся в республике — зависит от Запада. США и ЕС опасаются, что российский контингент будет представлять угрозу их безопасности и Украины, а в белорусской оппозиции это называют и вовсе «вооруженной оккупацией». Издание Украина.ру пообщалась на эту тему с белорусским политологом, советником президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволодом Шимовым.
— Всеволод, в Белоруссии завершились военные учения «Союзная решимость — 2022», но войска РФ остались в республике. Официальная причина — обострение ситуации на Донбассе, но причем Белоруссия к далекому от неё Донбассу?
— Я думаю, что речь идёт о выстраивании Россией новой архитектуры безопасности на постсоветском пространстве. Учитывая, что Украина фактически превратилась во враждебное России государство под протекторатом НАТО и составляет единую «дугу враждебности» вместе с Польшей и Прибалтикой, то вполне логичным ответом на это становится усиление российского военного присутствия в Белоруссии.
— Есть ли вариант развития событий, что российские войска вообще в Белоруссии остались навсегда?
— Теоретически это возможно и ничего страшного в этом нет. Если исходить из того, что Белоруссия состоит с Россией в военно-политическом альянсе, то появление здесь постоянных российских контингентов вполне естественно. Никого ведь не смущают международные контингенты того же НАТО в Польше или Прибалтике и американские базы в Германии.
- Белорусская оппозиция паникует из-за российских войск, указывая, что это подрывает суверенитет республики. Так ли это? И почему?
— Белорусская оппозиция понимает суверенитет исключительно как суверенитет против России. Суверенитет не абсолютен, государства входят в военно-политические альянсы, международное военное присутствие на территории тех или иных государств — это норма. Конечно, с точки зрения Запада и его белорусских сателлитов появление российских войск в Белоруссии — это плохо, поскольку подрывает всю концепцию «сдерживания» России.
— Как Вы оцениваете вероятность того, что конфликт на Донбассе затронет Белоруссию? Будет ли действительно республика помогать республикам Донбасса, если там возобновятся боевые действия?
- Участие белорусских военных в конфликте на Донбассе вряд ли возможно. Однако Белоруссия может принять беженцев, как это уже было в 2014 году, и оказывать гуманитарную поддержку пострадавшему региону. Кроме того, возможно участие в конфликте белорусских добровольцев. Причем, как с той, так и с другой стороны. Все это мы уже проходили в 2014-15 годах.
— Как оцениваете вероятность большой войны в Европе в ближайшей перспективе?
— Пока вероятность большой войны представляется маловероятной. Но здесь следует быть очень осторожным в прогнозах, поскольку ситуация может банально выйти из-под контроля, и «гибридные» информационные игры политиков и правда перерастут в настоящую, а не виртуальную конфронтацию.