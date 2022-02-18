Все это вместе взятое делает Зеленского неадекватным человеком, который принимает неадекватные решения, считает журналист и блогер Анатолий Шарий

- Анатолий, что случилось у властей Украины, что они снова ужесточаются против тебя санкции, против Страны.ua? С чем это все связано?

— Дело в том, что уже решены все вопросы с "российской агрессией", плюс с тарифами решено все. С пенсиями, с оттоком капитала, с оттоком инвестиций, с незаходом инвестиций, и прочие самые главные вопросы решены.

Поэтому можно было заняться самым основным вопросом. И поэтому Зеленский отложил все эти вопросы, которые решены якобы, и занялся вопросом санкций против Шария, его семьи и сайта.

Связано это с употреблением Зеленским сильнодействующих препарата, я полагаю, кокаина вперемешку с алкоголем, судя по его лицу. Вот с этим и связано. Абсолютно неадекватная история. Может быть связана только с неадекватом.

Потому что сделать он ничего не может. Он как та маленькая шелудивая вонючая собачонка бегает, пытается схватить за штанину, но никак не получается. Прошло уже много времени с того момента, как они начали кричать про депортации, экстрадиции и прочую чепуху, понимая, что сделать ничего не может, он таким образом напрягает свои мышцы ниже спины и пытается что-то произвести. Производится очередной пук.

Мне на санкции вообще плевать, то, что эти санкции антиконституционные — это абсолютно неоспоримо. Дело в том, что полгода в Верховном суде Украины мы пытаемся получить от СБУ хотя бы объяснение: а что сделал не так сайт Шарий.нет, за что санкции? Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren

И они полгода не могут ничего принести ни по нам, ни по маме моей жены Ольги. Они каждое новое заседание говорят: «Мы принесем на следующее заседание». Суд от них требует принести, а СБУ никак не может принести.

Полгода они не могут сформулировать, в чем претензия. Они же не могут написать: «Просто Владимир Зеленский смотрит твои видео и у него возгорается пятая точка. Сделать он ничего не может, поэтому вводит санкции». Связано это с тем, что он занюхивается, вот и все.

- В судебном порядке на Украине решить эту проблему с санкциями невозможно. Будешь ли ты тогда в таком случае подавать сейчас в европейские судебные органы исковое заявление? Если да, то когда это произойдет?

— Я не могу озвучивать наших юридических действий, потому что это будет неправильно. Раньше я делал глупости. Я, если отправлялся в какой-то иностранный орган — рассказывал сразу же, вот, смотрите, я пришел туда, встретился с тем-то. После этого киевские власти начинали предпринимать определенные действия, направленные или конкретно на персоналии, с которыми я встречался, или на учреждения, в которые я приходил.

Теперь я таких подарков не делаю. Я не буду говорить, что я делаю. В Украине это может решить только в Верховном суде, потому что только там можно обжаловать указ президента. И вот, Верховный суд не то, что на нашей стороне, он просто просит у СБУ: «Принесите хотя бы объяснение, за что». СБУ не несет.

Насколько я знаю, по другим процессам та же самая история. Другие люди, которые подают в Верховный суд — там абсолютно аналогичная ситуация. СБУ просто не приносит документы. Из раза в раз переносятся заседания на два месяца, на три, так они могут идти до десяти лет. Параллельно мы кое-чем занимаемся, но я не буду озвучивать.

- Ты пытался обратиться к оппозиционным политикам на Украине? К оппозиционным партиям, оппозиционным журналистам?

— Для чего?

- Чтобы они тебя поддержали или говорили об этой проблеме в Верховной Раде, на том же ахметовском телевидении. Они же там вроде как в оппозиции сейчас. У Савика Шустера или у Гордона могли бы о твоих проблемах сказать.

— Говорили неоднократно о том, что санкции антиконституционные. Мою фамилию запрещено произносить на любых телеканалах на Украине. И даже на тех, которые назывались оппозиционными, например, телеканал «Наш». Я там полностью выпилен.

Вчера я включил новости, на канале «Наш» показывали Strana.ua и вывели в эфир Светлану Победобесную, она же Крюкова. А про Шария ни слова. После того, как им натыкали. Потом говорят, что они упомянули Шария.

После этого Мураев рассказывает о каком-то единстве, о солидарности. Он вчера выступал на канале Ахметова, он там регулярно появляется. Про санкции в отношении меня он ничего не говорит.

Оппозиционные политики сами под санкциями. Медведчук сидит дома, и неизвестно, сколько будет еще сидеть. Он тоже находится под санкциями. Что об этом говорить? Я самодостаточный, мне не надо, чтобы меня кто-то поддерживал. Поэтому и смысла в этом особого нет.

Знаешь, как это происходит? Ты ходишь и просишь. Я отходил уже. Я ходил, просил европейские всякие организации: «Слышите, а вы вообще видите, что происходит»?

А потом я понял, что это все чушь. Мы живем в мире чуши и двойных стандартов. Поэтому они пойдут рассказывать про Протасевича какого-то странного, но никогда в жизни не заметят здесь этих вещей.

Я отлично их понимаю, есть, где остро, где за зеркальца и бусы получают золотые слитки. Так почему им тогда это замечать? Надо побольше золота намутить, а когда уже надоест вождь этого племени, который говорит: «Выходите на улицы, хороводы водите», как они вчера водили. И все слушаются и выходят, и водят хороводы.

Вот когда он надоест, тогда уже можно заметить: "Ой, ой, посмотрите, что там происходит". Зеленский вообще закрывает все СМИ, все тотально. Сейчас с Ахметовым опять помирился, Ахметов его простил, и поэтому ахметовский канал опять…

- Есть сведения, что помирился?

— А это настолько явно, четко. Посмотрите, что вдруг произошло на канале Ахметова? Моментально опять разворот на 180 градусов, и вновь начинают рассказывать о «великом Зеленском», показывают его цитаты постоянно, украшают себя ленточками. Марафон, вся эта чушь…

Плюс Ахметов отправляется в Мариуполе, и внезапно, надо же такое совпадение, туда же летит Зеленский. Причем что интересно, если бы туда отправился Зеленский, а потом Ахметов — окей. Ну не окей, конечно, но ладно. А здесь получается Зеленский летит по приглашению Ахметова. Ахметов его там ждет, а ну-ка, давай-ка, ко мне на ковер.

Поэтому думаю, да, это вполне заметно, о том, что он выпросил себе прощение у Рината Леонидовича.

- У тебя были не очень хорошие отношения с Игорем Гужвой. Сейчас против его сайта Страна.ua тоже, как и против тебя, приняты санкции. Ты обсуждал эту проблему с ним? Вы созвонились и решили помириться в знак солидарности и объединения в общий фронт борьбы за свободу слова?

— У меня никогда не было никаких проблем с Игорем Гужвой. Игорю я помогал, поэтому у него были проблемы. Когда девочки, работающие на Игоря Гужву, начинают откровенно исполнять, а потом, когда его сайт внезапно сообщает о моих проблемах с депутатами от моей партии, берут интервью у них — у депутатов, которых перекупили. Начинают меня пытаться откровенно загнать.

Потом, когда его же девочки, думаю, неподконтрольные ему, начинают публиковать в телеграме историю… Реально официальный телеграм-канал Страны.ua писал: ну что там, Шария вышвырнут как поганого пса из Европы? В таком плане. Ну что, вышвырнули меня? А Страной.ua подтерлись после этого.

И получилось, что могли подмахивать Офису президента, но не сильно помогло. У меня проблем с Гужвой никогда не было. Если он себе что-то нарисовал в голове, то это лично его проблема. Я мириться с ним не собираюсь — я с ним не ссорился. Если ему что-то надо, он может всегда ко мне обратиться, постучать, и я пойду навстречу, и могу спокойно с ним пообщаться.

- Обычно власти Украины периодически, кто бы ни стоял у власти, делают запрос, чтобы тебя выдали на Украину. Сейчас такого не было последнее время?

— Я не знаю. Мне все равно вообще. Мне до лампочки. Они могут отправлять свои запросы, писать на деревню дедушке, могут писать в Лигу сексуальных реформ и т.д. Но мне-то какая разница?

Я недавно общался с представителем силовых органов Европейского Союза. И когда мы с ним говорили, я ему сказал: вы знаете, суд арестовал мое имущество в Европе. Он говорит, какой суд? Районный, говорю, киевский.

Он сначала даже не понял, потом посмеялся, поулыбался и все. Ну о чем ты говоришь… Здесь же все-таки… несмотря на весь бред, который здесь происходит, некоторые вещи все-таки невозможны.