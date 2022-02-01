Если США и Запад не прекратят истерию по поводу «российского вторжения на Украину», Россия и Китай договорятся одномоментно решить все свои проблемы, в результате чего Вашингтон понесет серьезный репутационный ущерб, считает военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев

На Украине психоз, Зеленский на грани нервного срыва: военный эксперт Евсеев Украина.ру

- Владимир Вальерьевич, насколько вероятны провокации вокруг Украины и вокруг Донбасса в ближайшие несколько недель?

— Провокации на линии фронта в Донбассе возможны, но они не будут носить масштабного характера. На тактическом уровне возможны изменения в «серой зоне» в плане захвата каких-то высот. Все-таки скопление в 450 танков со стороны ВСУ — это не так мало. Но на эту группировку войск негативно влияет тот факт, что эти 125 тысяч человек надо постоянно содержать.

Нужно отапливать личный состав, нужно отапливать КУНГи («Кузов Унифицированный нулевого габарита» — ред.), в которых офицеры несут боевое дежурство, нужно проводить запуск тановых и БМП. Все это требует огромных ресурсов на фоне того, что отопительный сезон на Украине крайне сложен. На этом фоне очень сложно поддерживать группировку войск в полевых условиях.

Я думаю, что американцы выбрали не очень удачный момент, когда Россия якобы хочет напасть. Надо было хотя бы летом это делать, а не тогда, когда отопительный сезон на грани срыва, и когда заканчивается газ в подземных хранилищах.

Конечно, есть очень серьезная истерия со стороны США и Великобритании. Она заключается в том, что была сокращена численность посольств в Киеве, американским гражданам порекомендовали не посещать Украину и РФ. Если бы американцы так же обеспечивали безопасноть дипкорпуса и своих граждан в Ливии, то там бы не убили американского посла. Тут они явно перегнули, потому что никто Киев штурмовать не собирается и никто американским и британским посольствам не угрожает. Просто им нужно хоть что-то в подтверждение того, что Россия вот-вот нападет.

Сам Владимир Зеленский находится в состоянии нервного срыва, потому что он не знает, что делать. Если Россия нападает, то понятны его перспективы. Очевидно, что ВСУ будут разбиты, а США и Великобритания военной помощи не окажут. В такой ситуации очевидно, что его или свергнут, или проведут внеочередные президентские выборы, и он уйдет вникуда. Поэтому и возникают утечки в CNN, что у него был тяжелый разговор с Байденом.

Зеленского понять можно. Его определенные группы влияния в Вашингтоне подталкивают к войне, а решить проблему Донбасса Россия не позволит, потому что там проживает 700 граждан РФ. Он пытается найти хоть какой-то выход из тупика, и поэтому он пытается хотя бы вывести из Киева секретные документы.

- Вы говорите, что группировка ВСУ будет гарантирована разбита. Тем не менее, на западе постоянно сравнивают российскую и украинскую армию. Хотелось бы услышать ваше экспертное мнение.

— Когда я говорю, что ВСУ будут разбиты, это не значит, что это произойдет на Донбассе. На Донбассе Россия только поддержит баланс сил. Она не собирается штурмовать там позиции ВСУ. С военной точки зрения это нереально и несерьезно. Есть масса других направлений, которые могут быть использованы, потому что они плохо защищены.

Мне смешно смотреть, как украинские запасники изучают пулемет Максим или пулемет Дегтярева образца 1929 года. Этим российские вооруженные силы не остановить, если будет конфликт РФ и Украины. А как избежать этого конфликта? Очень просто. Нужно ввести неформальный мораторий на вступление Украины в НАТО и заморозить ситуацию на Донбассе. Требуется не так много, для того чтобы снять истерию.

Да, Запад не может согласиться с тем, что он пошел на условия РФ. Потому я и предлагаю неформальный мораторий. Но если этого неформального моратория не будет, ситуация окажется в подвешенной состоянии, и Россия будет иметь свободу рук в плане защиты своих 700 тысяч граждан и других вопросов.

- Каким же образом?

— Если наиболее боеспособная часть ВСУ собрана в Донбассе, то любой военный человек скажет, что эту группировку можно окружить. А если ее окружить при полном превосходстве в авиации, ПВО, высокоточном оружии и РЭБ, включая ВМС, то либо эта группировка капитулирует, либо ее попросту уничтожат.

Но основное направление удара будет не в Донбассе. Нам незачем наступать с этого направления. По оценкам западных аналитиков, до 200 тысяч вооруженных сил РФ достаточно для проведения такой операции. Поэтому если Украина хочет знать планы России, пусть спрашивают у своих друзей в Вашингтоне. Там все это знают.

Ситуация предельно проста. Между ВСУ и ВС РФ разрыв настолько велик, что о сопротивлении не может быть и речи. Другое дело, что Россия не собирается воевать. Во всяком случае сейчас. Но если ее вынудят, если будут факты геноцида русского населения, если Украина начнет наступать на многострадальную Горловку и попытается отрезать Донецк, Россия может ответить очень серьезно.

Борис Рожин: России не оставляют другого выбора, кроме как решить вопрос Украины силовым путем © Facebook, Андрей Блинский

- Недавно были заявления от ЛНР, что Украина стягивает артиллерию в большом количестве, и что в одну из бригад завезены представители телеканалов для съемки постановочного сюжета о начале ДНР/ЛНР и Россией боевых действий. Это тоже локальная провокация? Если да, перерастет ли она в нечто большее?

— Такого рода действия предпринимались в августе 2008 года со стороны Грузии. Когда убили российских миротворцев, проблема была решена силой. Мы пока не знаем, о какой именно провокации идет речь. Наверное, они готовят все варианты. Локальную провокацию можно использовать для усиления давления на РФ. Такого рода съемка может пригодиться в Вашингтоне, и США скажут, что в Донбассе находится сама Россия.

Доходило до смешного, когда в одном из эфиров утверждали, что 700 тысяч граждан РФ в Донбассе — это якобы те войска, которые ввела Россия. Они даже не удосужились узнать, что вся численность вооруженных сил РФ примерно такая же. Что, Россия туда все войска ввела?

Понятно, что им нужно оправдовать заявления, что в феврале Россия вторгнется. Им неважно, нападет ли сама РФ или ополченцы Донбасса. Их будут провоцировать на ответные действия. Недавний захват одной из высот именно для этого и был устроен. Это все вписывается в нынешнюю схему.

Единственное, что не вписывается в эту схему — так это крупномасштабная война, но она никому не нужна, прежде всего, она не нужна самим украинцам. Поэтому я думаю, что такой сценарий не очень вероятен. Но они будут пытаться втянуть ополценцев в вооруженный конфликт и создать картинки, выгодные британцам, американцам и тем, кто их поддерживает.

- По поводу картинке. В США весь срок Трампа убеждали население, что Трамп — агент Кремля. И сейчас создается параллельная медиареальность, что Россия вот-вот здесь. Понятно, что на Западе людей можно дурачить сколько угодно, но сколько еще можно дурачить граждан Украины?

— На Украине есть элементы психоза и истерии со стороны население. Обучение стрельбе из пулеметов Максим именно из этой области. В условиях, когда есть серьезные проблемы с отопительным сезоном, продолжение такого психоза контрпродуктивно. Потому что в какой-то момент население может сорваться и пойдет все громить. Оно не выдержит такого давления.

Поэтому украинская власть отдельными заявлениями, что никакой группировки российских войск нет, пытается как-то снять напряжение. Но эти слова не совсем совпадают с тем, что говорят американцы, и это все равно может привести к социальному взрыву в отдельных местах. Поэтому для Украины желаетльно не затягивать эту истерию и не позже, чем через две недели, сказать, что Россия не нападет, потому что она испугалась Запада. Такую версию они могут озвучить.

Александр Жилин: Войны между Россией и НАТО в этом году не будет, но мало не покажется никому © Twitter, Александр Жилин

Скорее всего, после визита Путина в Пекин, в США и Великобратании эту кампанию либо свернут, либо несколько изменят ее направление. Продолжение этой линии может приветси к тому, что Россия и Китай одномоментно захотят решить все свои проблемы.

- Например.

— Россия хочет обеспечить безопасность своих граждан в Донбассе. А в это время Китай захочет решить проблему Тайваня. Что в этой ситуации будет делать американское руководство? Понятно, что оно не будет воевать ни за Украину, ни за Тайвань, но бросить одновременно и Украину, и Тайвань — это слишком круто даже для Байдена, который так «успешно» бросил Афганистан.

Поэтому я полагаю, что к серидне февраля США дадут неформальный отбой, сказав, что Россия испугалась, введут какие-нибудь санкции, потому что ничего другого они делать не умеют, и «окажут Украине военную помощь», но на самом деле это будет два или четыре самолета или целый корабль, и это абсолютно не повлияет на ситуацию с Черноморским флотом, который способен провести учение с участием 20 боевых кораблей.

Неужели Россию можно напугать поставками «Джавелинов» или поставками ПЗРК «Стингеров», высота перехвата которых всего 3 км? Российская авиация может нанести удар с больших высот.

Но в США все равно скажут, что Россия испугалась единства Запада в рамках НАТО, санкций, что ей не дадут реализовать «Северный поток-2», и поэтому она решила не нападать. Параллельно с этим они введут тот самый неформальный мораторий, ослабят давление на Донбасс, но несколько усилят давление на Крым.