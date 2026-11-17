https://ukraina.ru/20261117/italyanskie-evrodeputaty-potrebovali-zakryt-ukrainskiy-mirotvorets-1084542649.html

Итальянские евродепутаты потребовали закрыть украинский "Миротворец"

Итальянские евродепутаты потребовали закрыть украинский "Миротворец" - 17.11.2026 Украина.ру

Итальянские евродепутаты потребовали закрыть украинский "Миротворец"

Депутаты Европарламента от оппозиционного итальянского "Движения пяти звёзд" обратились к председателю ЕП Роберте Метсоле с требованием принять меры против сайта "Миротворец", распространяющего, по их словам, ненависть и дезинформацию. Об этом говорится в распространённом СМИ заявлении парламентариев

2026-11-17T07:07

2026-11-17T07:07

2026-11-17T07:09

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Поводом для возмущения политиков стало внесение в базу евродепутата Данило Делла Валле, выступающего против поставок оружия Киеву. На "Миротворце" его обвинили в "гуманитарной агрессии" против Украины и распространении российской пропаганды."Мы призываем председателя Европарламента Роберту Метсолу серьёзно отнестись к этим угрозам в его адрес и добиваться через компетентные органы блокировки этого сайта, который распространяет только ненависть и дезинформацию", — говорится в заявлении.По словам итальянских парламентариев, угрозы, откуда бы они ни исходили, их "не остановят"."Недопустимо преследовать представителя граждан за его идеи и мнения", — подчёркивается в заявлении.Ранее сообщалось, что в базу сайта "Миротворца" внесли белорусскую теннисистку Арину Соболенко.Об активизации украинских запретителей русской культуры - в материале Елены Кирюшкиной От Масяни до матрёшки: украинская диаспора прогибает Европу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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