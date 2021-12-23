Заинтересованность России в существовании Украины была связана с тем, что должен сохраняться субъект, который выполнял бы Минские соглашения. А так как Киев от этого отказался (и в этом его поддержали Берлин и Париж), такой заинтересованности больше нет, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своей итоговой пресс-конференции активно высказался на украинскую тематику. В числе прочего глава государства, отвечая на вопрос британских СМИ, может ли он безоговорочно гарантировать ненападение на Украину, заявил, что действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.

Комментарий Владимира Жарихин

- Позиция России на украинском направлении в 2022 году будет принципиально иной, но не потому что Москва изменила эту политику, а потому что Украина, Германия и Франция отказались от выполнения Минских соглашений. Они могут сколько угодно говорить об их важности, но и Германия, и Франция опровергают базовые пункты этого соглашения и отказываются их выполнять. И Россия будет исходить из этого.

Заинтересованность России в украинском государстве во многом была связана с тем, что должен сохраняться субъект, который выполнял бы Минские соглашения. А так как Киев от этого отказался (и в этом его поддержали Берлин и Париж), у Москвы не осталось заинтересованности сохранения субъектности Украины.

Это не значит, что Россия тут же нападет и будет ее ликвидировать. Просто Россия перестанет быть заинтересованной в Украине, а, следовательно, некоторые элементы поддержки, которые Россия осуществляла именно исходя из этой заинтересованности, уже не будут действовать.

Что касается заявлений Запада, что в случае «вторжения» России на Украину они ограничатся лишь экономическими санкциями, то они просто объявили то, что должно быть ясно разумным людям, если они еще сохранились в руководстве Украины. Видимо, на Западе почувствовали, что там не осталось разумных людей, которые понимали бы намеки, поэтому пришлось сказать откровенно. А для России это не новость. Россия всегда знала, что за Украину Запад воевать не будет. Но это почему-то было неясно руководству Украины.