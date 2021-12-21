На Западе сложилось мнение, что если Россия и Запад подписывают какие-то документы, то Россия должна их выполнять, а Запад их может придерживаться или не придерживаться. Это отношение нужно менять, уверен редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Алексей Леонков: Кто он © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Украина.ру

Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

- Алексей Петрович, Россия таким образом предупреждает Запад о возможных последствиях, или она действительно верит, что с ним можно договориться?

— В этом документе Россия не зря называет 1997 год. Именно с этого момента началось движение НАТО на восток, которое привело к тому, что говорить о вопросах европейской, а тем более международной безопасности, просто невозможно.

Все докатилось до того, что уже попахивает предвоенными временами: риторика Запада агрессивна, нам угрожают чуть ли не превентивным ядерным ударом (будто бы они не понимают, что прилетит ответный удар), диалога по форматам Россия-НАТО и Россия-Вашингтон нет. Есть только контакты между двумя президентами, которые показывают, что слова расходятся с делами. Да, с Байденом мы вроде приходим к неким соглашениям, но проходит время, и эти соглашения до сих пор не выполняются.

Понятное дело, что Россия устала вести не диалог, а монолог с самой собой. Мы предлагаем реальные шаги по международной безопасности, в ответ ничего не слышим кроме пустых заверений, которые потом перерастают в угрозу, а расширение НАТО на восток, обустройство военных баз, подтягиваются части, обновляется ассортимент этих частей. Украину превращают в плацдарм, из которого ведется не только информационная, но и диверсионная война (члены МКУ готовили определенные теракты). На военном языке это называется «обустройством театра военных действий».

Александр Жилин: Если начнется война России с Украиной, погибнут и Россия, и Украина © Twitter, Александр Жилин

- Не получится ли так, что наша риторика о «красных линиях» превратится в «китайские предупреждения», когда нас просто перестанут воспринимать всерьез?

— Смысл этого предупреждения таков: если вы не услышите МИД и Лаврова, дальше с вами будет разговаривать Шойгу. Это не совсем ультиматум. Мы просто расставляем точки над I тем процессам, которые шли без нашего участия, когда нас перестали воспринимать всерьез. На Западе сложилось мнение, что если Россия и Запад подписывают какие-то документы, то Россия должна их выполнять, а Запад их может придерживаться или не придерживаться.

Это уже было с Минскими соглашениями. Россия за их подписание получила огромное количество западных санкций, которые должны были «разорвать ее экономику», Россия испытывает сложности в реализации тех контрактов, под которыми она подписалась («Северный поток-2»). А если вспомнить, чем закончились договоры по ПРО, по ракетам малой и средней дальности или по открытому небу, то мы все эти договора соблюдали, но нас обвинили в том, что мы не соблюдаем, и под прикрытием этих договоров они строили собственные вооруженные силы и продолжали экспансии на восток.

После выхода из договора по ПРО американцы построили очень мощную и подвижную группировку противоракетной обороны, которая базируется на эсминцах типа «Арли Бёрк». После выхода из договора по открытому небу они развили свою «разведывательную» компоненту (космическую и авиационную), которой они щедро делятся со своими союзниками по НАТО. После выхода из договора о ракетах, американская корпорация Raytheon уже три года занимается производством этих ракет, до размещения которых в Европе остаются считанные месяцы и Европа с этим согласна.

Мы видим, что все договоренности с Западом оборачивались против России. Они не способствовали формированию двусторонней безопасности, они преследовали интересы США и НАТО.

- Американские СМИ ранее сообщили, что США не исключают поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Поставят ли им это оружие и чем конкретно оно опасно для нас?

— Американцы не доверят Украине такого рода комплексы. Но просочилась информация, что они поставят ПЗРК Stinger, которые могут бороться с низколетящими целями на высоте до 4 км. Patriot — это более сложная система, это флагман американского ПВО, и его поставляют не всем странам. Даже в Турции этот комплекс стоял на правах аренды. Когда в 2016 году там не состоялся путч, комплекс покинул территорию республики, и турки закупили у нас С-400.

В Саудовской Аравии эти комплексы стоят, но, как выяснилось, они не справляются даже с дронами, а с баллистическими ракетами, против которых они предназначены, они справляются с трудом, двумя, а то и тремя ракетами.

Даже если предположить, что Украина получит такого рода комплексы, то вряд ли бы они были эффективными. Наши ВВС и комплексы ПРО ушли далеко вперед по сравнению с комплексами Patriot. В случае боевых действий он в очередной раз опозорится. Недавно он опозорился в обороне НПЗ компании Saudi Aramco, и это серьезно ударило по котировкам на нефтяном рынке. Хваленый американский комплекс не смог справиться с десятью дронами, которые послали йеменские повстанцы.

Так что если бы на Украине началось что-то серьезное, вряд ли бы комплекс внес существенный вклад в оборону Украины. Американцы это понимают. Они также опасаются, что секреты этого комплекса могут достаться России. Поэтому они рисковать не будут, потому что возможны имиджевые потери и потеря секретной информации о работе этого комлпекса.

- В ЛНР ранее сообщили, что они вынуждены были открыть огонь по позициям ВСУ после гибели ополченца. Это была намеренная провокация или там такое происходит все время, просто мы перестали обращать внимание?

— Да, такое происходит каждый день, просто СЦКК и миссия ОБСЕ не всегда фиксируют подобного рода случаи (откуда прилетело, и кто ответил). Но это уже становится повседневностью. Долгое время Минские соглашения запрещали ответы на огонь. Я считаю, что это неправильно, потому что это деморализует защитников Донбасса, когда рядом с ними погибают их товарищи и мирные жители.

Поэтому я думаю, что в связи с обращением МИД РФ к США и НАТО, у защитников Донбасса появилась возможность отвечать. И отвечают они достаточно точно. Уничтожаются снайперы, которые долгое время через линию соприкосновения вели огонь и по мирным жителям. Можно вспомнить дедушку, которого убил снайпер, не подпуская к нему людей, чтобы ему оказали помощь. Теперь эти снайперы наказываются, и наказываются способами, которые не нарушают Минские соглашения, несмотря на то, что Украина их не нарушает.

Второй положительный момент состоит в том, что снова активизировался военный полигон, недалеко от Луганска, где проходит подготовка танковых экипажей. Я двумя руками «за», потому что учебно-полевая работа должна постоянно вестись и должна быть максимально приближена к боевым действиям.

Признание Донбасса: Андрей Пургин рассказал, что меняет указ Путина по ЛДНР и где подвох © кадр из видео Украина.ру

- На Украине был проведен опрос, что только 50% респондентов так или иначе оказывали сопротивление в случае полномасштабной войны с Россией. Около 30% пошли бы воевать, около 20% выходили бы на акции протеста и гражданского неповиновения. Это много или мало?

— Конечно же, пропаганда, которая действует на Украине, оказывает влияние на людей, не понимающих, что происходит в Донбассе. Плюс, надо понимать, что среди 30% опрошенных могут быть те самые ветераны боевых действий против собственного народа, которые боятся понести ответственность. Если им некуда будет бежать, они будут биться до конца.

Также на Украине есть люди, которые сочувствовали этим «ветеранам» и оказывали им волонтерскую помощь. Это те самые 20%. Но нужно понимать, что опрос не затронул всю массу населения Украины. Если бы опросили всех, показатели были бы другими, и те 20% оказались бы в меньшинстве.

- Есть такое мнение, что украинские войска перейдут на сторону России, если они будут твердо уверены в том, что их семьи не достанут СБУ и неонацисты. Может ли Россия обеспечить им такую безопасность?

— Россия может обеспечить им безопасность только при одном условии — если она займет всю территорию Украины. Тогда преследования со стороны СБУ будут технически невозможными. Но понятное дело, что такой сценарий гипотетический. Пока все находится на предвоенной стадии. Высока вероятность начала боевых действий. Украину к этому всячески подталкивают, чтобы она достигла того результата, в который вкладывались иностранные инвесторы.

Поэтому в вопросах, связанных с общеевропейской безопасностью, Украина — это только средство. Никто ее как страну не воспринимает всерьез. Но если вдруг произойдут боевые действия, и защитники Донбасса при поддержке России пойдут в атаку, то выяснится, что на многих территориях, которые вроде как под контролем СБУ, окажутся совершенно неконтролируемые люди, желающие избавиться раз и навсегда от того, что они вынуждены были терпеть эти восемь лет.

За историческими примерами ходить далеко не надо. Это было и в годы Великой Отечественной войны, это было и во времена панской Польши. Приходила Россия, люди выходили из загонов, где их держали страхом и другими вещами, и воевали против тех, кто недавно считал, что украинцы не имеют право голоса и право на жизнь.

- Примерно месяц назад было сообщение со ссылкой на источники в российском Генштабе, что Украина пойдет на Донбасс по азербайджанскому сценарию в Карабахе в конце декабря-начале января. Чисто с военной точки зрения этот сценарий имеет смысл?

— Сценариев будет много. Существуют различные операции, которые подходят под ту или иную ситуацию. Этот сценарий — сценарий на тактическом уровне. Карабахский сценарий будет возможен в том случае, если комплексы ПВО и РЭБ Донбасса окажутся бессильными против тех же самых беспилотников. Но беспилотники не будут использоваться как ударная сила, а как средство целенаведения и целеуказания.

Я уже говорил, что комплексы РЭБ и ПВО в Донецке и Луганске развиваются, там даже есть оборонные предприятия. Чем дольше будет длится конфликт, тем быстрее там появятся комплексы, которые будут доставать Байрактары даже на высоте 8 км.

Когда Байрактар работает в режиме разведчика, он имеет постоянную связь с оператором. Он обнаруживает все, что происходит в режиме реального времени, и передает с определенной частотой видеосигнала. И если у вас есть комплекс РЭБ, который разрушит эту связь, то с Байрактаром можно будет делать все, что угодно. Например, вся электорника придет в полную негодность, и беспилотник просто свалится.

Игорь Коротченко: применение Украиной Байрактаров равносильно подписанию Донбассу смертного приговора © РИА Новости, Михаил Воскресенский

- В заключении хотелось бы услышать ваш прогноз на 2022 год. Какая из горячих точек в бывшем СССР сейчас несет больше всего угроз для России?

— Наиболее опасна все-таки Украина. Другие точки не готовы к масштабным боевым действиям, даже в ограниченном пространстве с ограниченными ресурсами.

Молдова не готова, потому что она сильно зависит от поставок газа. В Средней Азии навели порядок в плане отражения террористических угроз из Афганистана. Карабахский конфликт, который прекратился благодаря трехстороннему соглашению, находится под контролем России. Грузия тоже не хочет вести боевые действия за Южную Осетию и Абхазию. Поэтому остается только Украина.

На Украине больше всего подготовлен воинский контингент, больше всего мотивированных к боевым действиям бойцов террористических батальонов. Ружье заряжено. Насколько оно готово выстрелить? По отчетам США, готова. Когда начнутся боевые действия? Все боевые действия начинаются внезапно. Но нужно понимать, что главным фактором, который сдерживает Украину от агрессии, является участие России. Если хозяева Украины убедят военно-политическое руководство в Киеве, что Россия не вмешается в случае полномасштабного наступления на Донбассе, Украина пойдет на войну.