После переговоров президентов России и США Владимир Зеленский будет провоцировать ситуацию в Донбассе. Но для того, чтобы это было эффективно, всё это надо совершить в ближайшее время и так, чтобы он был к этому не причастен, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после окончания переговоров лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина сообщил, что в Киеве не ждут звонка американского президента с сообщением об итогах этой видеоконференции. По его словам, переговоры не принесли сенсации, скорее всего они стали промежуточным анализом того, что происходит в той части глобальной повестки, которая касается США.

- Дмитрий, на что же теперь рассчитывает украинское руководство?

— Главный итог переговоров — это конкретные шаги, которые серьезно ослабляют позицию Зеленского. Помимо «адских санкций», которые никогда бы не произошли (отключение от SWIFT, запрет на конвертацию доллара российскими банками), из оборонного бюджета были исключены конкретные санкции, которые могли быть введены решением одного демократа.

Санкции в отношении 35 граждан РФ (это не так важно), санкции в отношении старых выпусков суверенного долга (это значимо), и санкции против «Северного потока-2», на чем настаивали республиканцы и часть демократов. Но Байден вчера «нагнул» всех республиканцев, и они проголосовали против. Все это говорит о том, что интересы и переговорные позиции Украины, мягко говоря, пострадали.

Эти переговоры стали большой проблемой для самого Зеленского. Ему было важно не то, чтобы этот разговор привел к таким последствиям, а в том, чтобы этих переговоров вообще не было. Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

- Почему?

— У Зеленского внутри страны есть ряд серьезных проблем. У него разборки с Ахметовым/Разумковым, у него происходят экономические сложности в области энергетики, и в связи с этим вырос протестный потенциал. Долгое время его можно было затыкать «угрозой РФ, которая готовит штурм и госпереворот». Пока «войска на границе» это еще можно было оправдать. Но переговоры прошли, и в пресс-релизе США было сказано, что, по мнению Вашингтона, РФ не собирается нападать на Украину.

В этом смысле последующее ухудшение ситуации будет трудно свалить на Москву, а улучшиться она не может. Ахметов деньги не потеряет и все равно продолжит антизеленскую кампанию, цена на газ никуда не снизится и газ нужно будет закупать, уголь на рынке не появился и не появится в ближайшее время. Проблемы остались, а предлогов, чтобы их оправдывать, будет крайне мало.

Теперь Украина будет пытаться максимально продать поддержку Зеленского со стороны США. Хотя Байден должен был в идеале перед прямой линией, как он это сделал с европейцами, позвонить Зеленскому. Зеленскому звонил Блинкен, но это уровень министра иностранных дел, мягко говоря, неуважительно. И Зеленскому будет важно показать, что США поддерживает именно его, а не Разумкова, Порошенко или Ахметова.

Он для этого использует увеличение финансирования Украины, выделение дополнительных средств на военные расходы. Напомню, что в оборонном бюджете предполагалось 250 млн долл, США выделят 300 млн «на сдерживание РФ в Европе». Вот это Зеленский будет позиционировать как поддержку именно ему. Зеленский попросит Байдена сдерживать Россию - МИД Украины © пресс-служба президента Украины

- А что будет, если Зеленский снова будет провоцировать ситуацию, чтобы снова добиваться переговоров Путина с Байденом?

— Это будет означать подставу и давление на Байдена. Смысл всего этого мероприятия состоял в том, чтобы поддержать позицию Байдена. Все было сделано для того, чтобы показать, что мы чуть ли не в шаге от войны между ядерными державами, а сейчас произошла разрядка. Если после этой разрядки Зеленский будет продолжать провокации, то у Байдена у самого ослабнут позиции внутри Штатов. Там в этом случае переговоры с Путиным будут восприниматься как неэффективные, мол, Байден не разрядил ситуацию, а только ее усугубил, и его рейтинг начнет падать.

Александр Лазарев о переговорах Путина и Байдена: украинский вопрос — только прикрытие © Facebook, Александр Лазарев

Зеленский сейчас повсюду будет говорить, что «мы избежали войны», но в партизанской форме будет осуществлять провокации, максимально скидывая их на ДНР/ЛНР. Прямых военных действий не будет, но мы увидим использование дронов и инсценировку прорыва ДНР/ЛНР. Потому что Зеленский не заинтересован в стабилизации ситуации. Ему важно поддерживать напряженность до конца отопительного сезона.

Ему было бы лучше это сделать в ближайшее время, потому что официальная сертификация «Северного потока-2» формально заканчивается 8 января. Да, она будет немного продлена, но без санкций она точно состоится.

Повторюсь, в ближайшее время Зеленский будет делать вид, что мы обо всем договорились, но вероятность провокаций серьезно увеличится.

- Могут ли силы ДНР/ЛНР каким-то образом после этих переговоров рассчитывать на то, чтобы хотя бы выйти на границы областей?

— Ополченцы не будут никого выдавливать до конца отопительного сезона. Зеленский на войну спишет все, и Медведчука, и Ахметова. Москва с ДНР/ЛНР не заинтересованы в том, чтобы дать ему повод обнулиться. У него очень сложный период на ближайшие несколько месяцев. Если он останется один на один с политическим оппонентами и проблемами, он схлопнется.

Я не вижу смысл доходить до границ областей и освобождать территории. Наоборот, надо подождать, пока он схлопнется, а в процессе передачи власти это можно будет произвести. Никто не будет возражать, если там произойдет очередной Майдан, в результате которого будет очередной «Крым» на донбасском направлении. Тогда можно будет обосновать, что ситуация дестабилизирована, и к власти могут прийти националисты. Зачем спасать Зеленского от этого сценария? «Вам теперь не позавидуешь»: украинцам не понравился оптимизм Зеленского после переговоров Путина и Байдена © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Поэтому Москва запасется попкорном и будет наблюдать, что будет происходить. Если же будет попытка Украины что-то зачистить, попасть «Ураганом» в гражданские объекты, добраться до нефтебазы, то это проблема.

- Насколько Зеленскому удастся спровоцировать этот сценарий?

— Ситуация у Зеленского очень сложная, поскольку жители ДНР/ЛНР получают российские паспорта. Время работает против него и на Донбасс. Если ничего не произойдет, то к середине декабря закончится уголь, начнутся веерные отключения, и на улицы выйдет народ по линии националистов. Так что эти провокации ему нужно реализовать до нового года.

Потому что в первую неделю после нового года ничего не происходит, а все, что произойдет прямо под новый год, все равно обнулится. Никто всерьез не будет рассматривать сценарий войны на праздники, мобилизовать население сразу после нового года будет очень сложно. До 15 января все будут только вкатываться в этот процесс.

Если провокации начнутся в январе-феврале, то в это время у нас традиционно майданы разгоняются. Так что надо не допустить провокации в ближайшие две недели.