22 ноября на международной конференции «Атомные возможности для развития страны» временно исполняющий обязанности главы «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что деньги на строительство реакторов АР1000 компании «Вестингауз» выделит американский банк US Eximbank.
Всего, по его словам, на Украине намерены построить пять таких энергоблоков, стоимость каждого — $5 млрд, общая сумма контракта — $30 млрд.
- Валентин, украинский «Энергоатом» объявил, что с «Вестингауз» подписано соглашение по проектированию реакторов — это что означает? Что это еще не строительство, а только проектные работы?
— Естественно, только проектируют. Сметы, подготовки, оценки, чертежи — это так мило.
— А когда же начнут строить?
— Бог его знает. У «Вестингауза» с точки зрения строительства блоков кредитная история весьма сомнительная.
Все, что этой компании удалось построить, это пара реакторов в Китае, которые достраивались уже китайцами без «Вестингауза», станция в Штатах, третий блок которой не прошел американское ядерное госрегулирование и оборудование с которого весьма вероятно может прийти на Украину. Плюс финансовое состояние, плюс долги, плюс расчетные сметы, которые постоянно росли. Сметы всех строительных проектов компании «Вестингауз» в ходе строительства увеличивались, причем кратно. Поэтому $5 млрд, которые заявлены, это не финальная цифра, исходя из опыта работы «Вестингауза» в других странах.
- Насколько оправдано экономически решение покупать энергоблоки у американской компании? Не дешевле ли было сотрудничать с «Росатомом»?
— У «Росатома» приблизительно те же цены, блоки варьируются по цене от четырех до шести миллиардов долларов США в зависимости от геологических и транспортных условий.
Если говорить о Хмельницкой АЭС (где украинский «Энергоатом» планирует установить первый энергоблок американского производства — Ред.), то, конечно, было бы логичнее вести переговоры с «Росатомом» о строительстве реактора ВВЭР последнего поколения.
На Хмельницкой АЭС уже два блока практически готовы — один в большей степени, второй в меньшей — и они готовились как раз под ВВЭРы. Ведь под американский энергоблок придется по сути снести все, что уже было построено: типоразмер там явно не подойдет. Это все чистая политика. Ни энергетики, ни экономики в этом вопросе нет.
- Правильно ли я понимаю, что стоимость выработки киловатта электроэнергии что у американских, что у российских реакторов примерно одинакова?
— Да, приблизительно одинакова.
- Также на той же конференции Котин заявил, что на Украине будут разрабатываться перспективные малые модульные реакторы компании NuScale, которые смогут в отличие от больших реакторов гибко менять уровень производства электроэнергии, так называемые маневровые мощности, с тем чтобы заменить работающие на угле ТЭС, которые сейчас балансируют систему в моменты пикового потребления. Насколько это реальные планы?
— Насколько я знаю, аналогичные разработки малых реакторов мощностью до 300 МВт есть у «Росатома», в основном они надводного базирования, на кораблях ставят.
Насчет маневренности не готов сказать, но в NuScale очень четко заявили, что приступят к промышленному производству оборудования для малых реакторов только в том случае, если наберут портфель заказов на 90 реакторов.
Поэтому я думаю, что все ограничится подписанием меморандумов, возможно потенциальных кредитных соглашений, но пока без конечного результата.