Украинские власти заявили о подписанном соглашении с американской компанией «Вестингауз» о строительстве пяти энергоблоков, однако решение Киева в действительности выглядит сомнительным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский

22 ноября на международной конференции «Атомные возможности для развития страны» временно исполняющий обязанности главы «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что деньги на строительство реакторов АР1000 компании «Вестингауз» выделит американский банк US Eximbank.

Всего, по его словам, на Украине намерены построить пять таких энергоблоков, стоимость каждого — $5 млрд, общая сумма контракта — $30 млрд.

- Валентин, украинский «Энергоатом» объявил, что с «Вестингауз» подписано соглашение по проектированию реакторов — это что означает? Что это еще не строительство, а только проектные работы?

— Естественно, только проектируют. Сметы, подготовки, оценки, чертежи — это так мило.

— А когда же начнут строить?

— Бог его знает. У «Вестингауза» с точки зрения строительства блоков кредитная история весьма сомнительная.

На пороховой бочке. Сможет ли Украина построить свой национальный атомный реактор © РИА Новости, С. Крячко / Перейти в фотобанк

- Насколько оправдано экономически решение покупать энергоблоки у американской компании? Не дешевле ли было сотрудничать с «Росатомом»?

— У «Росатома» приблизительно те же цены, блоки варьируются по цене от четырех до шести миллиардов долларов США в зависимости от геологических и транспортных условий.

Если говорить о Хмельницкой АЭС (где украинский «Энергоатом» планирует установить первый энергоблок американского производства — Ред.), то, конечно, было бы логичнее вести переговоры с «Росатомом» о строительстве реактора ВВЭР последнего поколения.

На Хмельницкой АЭС уже два блока практически готовы — один в большей степени, второй в меньшей — и они готовились как раз под ВВЭРы. Ведь под американский энергоблок придется по сути снести все, что уже было построено: типоразмер там явно не подойдет. Это все чистая политика. Ни энергетики, ни экономики в этом вопросе нет.

Декарбонизация по-украински: власти готовят стране судьбу нового Чернобыля © кадр из сериала "Чернобыль"/НВО - Правильно ли я понимаю, что стоимость выработки киловатта электроэнергии что у американских, что у российских реакторов примерно одинакова?

— Да, приблизительно одинакова.

- Также на той же конференции Котин заявил, что на Украине будут разрабатываться перспективные малые модульные реакторы компании NuScale, которые смогут в отличие от больших реакторов гибко менять уровень производства электроэнергии, так называемые маневровые мощности, с тем чтобы заменить работающие на угле ТЭС, которые сейчас балансируют систему в моменты пикового потребления. Насколько это реальные планы?

— Насколько я знаю, аналогичные разработки малых реакторов мощностью до 300 МВт есть у «Росатома», в основном они надводного базирования, на кораблях ставят.

Насчет маневренности не готов сказать, но в NuScale очень четко заявили, что приступят к промышленному производству оборудования для малых реакторов только в том случае, если наберут портфель заказов на 90 реакторов.

Поэтому я думаю, что все ограничится подписанием меморандумов, возможно потенциальных кредитных соглашений, но пока без конечного результата.