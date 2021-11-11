Наказав одного человека за возложение цветов к Монументу Славы, нынешняя украинская власть пытается запугать других людей, считает политолог и общественный деятель из Львова Инна Иваночко

Как стало известно на днях, вступило в силу решение суда оштрафовать Инну Иваночко за возложение 22 июня 2021 года цветов к мемориалу героям Великой Отечественной войны во Львове (после этого, кстати, разрушенном вандалами).

— Инна, расскажите об этой ситуации, почему так получилось, какие к вам претензии, и что в итоге решил суд?

— Я вам коротко расскажу историю этого действа, этого события. 22 июня я пошла возложить цветы к Монументу Славы, которого уже сегодня нет, который снесли львовские националисты. И в этот день туда пришли люди, они пришли почтить память погибших в Великой Отечественной войне, пришли возложить цветы.

Под суд за цветы воинам-освободителям: как во Львове изменилось отношение к Победе © Скриншот из видео Украина.ру

Приехала полиция. И вместо того, чтобы угомонить этих молодых людей, они на меня составили протокол. Якобы я проводила митинг несанкционированный. Хотя я пришла сама, я пришла не как общественный лидер. Тем более, что на данный момент я не являюсь политическим лидером Львовского региона, потому что у нас в свое время прошла конференция, и глава партии был переизбран. Я пришла как львовянка, пришла почтить память.

Я ждала, когда придет повестка в суд. Она мне не приходила. Я занималась своими житейскими делами, и не была должным образом уведомлена. И вот недавно приходит мне письмо, за которое я расписалась. Оказывается, прошло два судебных заседания без меня, и было вынесено решение на наложение на меня штрафа — 170 гривен, это для Украины небольшая сумма. Но я должна еще погасить судебные издержки в сумме 445 гривен. То есть, сумма капает существенная, если учитывать нашу сегодняшнюю жизнь на Украине дорогую, — цены, коммунальные платежи — и минимальную зарплату.

Конечно же, я понесла оспаривать это судебное решение, которое было неправомочно. Потому что в постановлении суда каким-то образом было написано, что я «наказана за то, что я возложила цветы к Монументу Славы».

Это аргументация смешная вроде бы, кажется… Но за этим тянется большой шлейф нашей власти, которая сегодня пытается таким образом, в данном случае, наказав меня, запугать остальных людей, чтобы завтра, на День Победы, на другие памятные даты, люди прекратили нести цветы. Потому что это чревато штрафами и последствиями. А каждая копейка сейчас на счету, тем более, что у нас во Львове, ходят (возлагать цветы — Ред.) пенсионеры, и много людей социально незащищенных, с малым достатком. И, конечно же, они уже будут бояться теперь прийти и положить свой букетик цветов.

Суд во Львове отсрочил снос Монумента Славы, неонацисты облили истицу зеленкой © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Недавно мы праздновали День освобождения Украины, я была на могилах, было много цветов, соответственно, люди пока идут. Но власть нас хочет сломать и не дает возможность чтить действительно наших настоящих героев.

— Инна, я знаю, вы неоднократно подвергались нападкам не только со стороны власти, но и со стороны националистов во Львове. Действительно, 28 октября был День освобождения Украины. Можете рассказать, как сейчас люди воспринимают праздники, связанные с Великой Отечественной Войной, как это было до Майдана? Как реагируют националисты, что изменилось в отношении к праздникам, связанным с Победой?

— До Майдана власть праздновала это праздник — День Победы. Власть проводила мероприятия. Приезжали на ту же могилу Николая Кузнецова, легендарного разведчика, на могилы героев Советского Союза, на захоронения неизвестных солдат… Приезжали губернатор и все представители депутатского корпуса Львовщины. И когда перезахоранивали останки, власть все время присутствовала.

Я в политике уже давно, я бывший член уже бывшей «Партии регионов». И, конечно же, мы всегда принимали участие своей политической силой в этих мероприятиях. И мы видели всеё своими глазами, вне зависимости от того, кто был у власти. Потому что большая часть у нас националистических политических партий присутствовали во Львове. Они ходили с георгиевскими ленточками, и отдавали дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне. Но Майдан изменил очень многое.

Во Львове вандалы расписались в своей ненависти к разведчику Кузнецову © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Плюс, те реформы, которые после Майдана внедрили у нас в жизнь, показывают этот результат. Это и судебная реформа, уже не будем трогать социальные реформы, которые привели к таким не судам, а судилищам. Есть такая поговорка — «без меня меня женили». Вот и тут так.

Я думаю, что правда восторжествует, и решение будет отменено, потому что оно принято незаконно.

— Вы затронули тему с реформами. А как жизнь во Львове изменилась после Майдана? Что изменилось за эти более семи лет с момента переворота?

— Если раньше люди были радушные, веселые, более-менее достаток у них рос, они нормально зарабатывали, могли себе позволить в свое время поехать отдохнуть, то сейчас население полностью политизированно. Где бы мы ни вышли — на базар, в трамвае едешь. Если прислушиваешься, о чем говорят люди… — Или молчат, или — о политике. О том, как сложно жить, и как власть их добивает. Уже не говоря даже о военных действиях, которые имеют продолжение на украинской территории.

Сейчас люди потерянны, и все их разговоры о том, что в Украине уже нечего им делать, поскольку выжить нет возможности. И массово люди настроены — кто еще могут, кто еще может работать физически, — на выезд с Украины в любую страну мира. Мы берем европейские страны, потому что к нам ближе Польша и ближе Евросоюз.

И массово люди, молодежь — выезжают, выезжают и выезжают. Уже не нет в планах у молодежи, как получить образование, как получить достойную работу — они реально понимают, что будущего сегодня в Украине при этой власти нет.

— То есть, во Львове наблюдается значительный отток населения, преимущественно молодежи?

— Да, и среднего возраста население. Если у нас Евросоюз берет на работу до шестидесяти лет, то люди едут до шестидесяти лет — пятьдесят пять, шестьдесят, перед шестьюдесятью стараются выехать, на какие-то заработки, кем-то работать, домработницами… Если молодежь забирает у нас больше профессиональной работы, то у нас забирают сегодня уже и медиков. Потому что и медсестры, и врачи в Европе востребованы.

У нас они недополучают нормальные зарплаты, они тут на сегодня уже тоже никому не нужны. Потому что идет и сокращение рабочих мест, закрываются медучреждения, идут невыплаты зарплат и другие последствия этих всех псевдореформ.