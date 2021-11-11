Как стало известно на днях, вступило в силу решение суда оштрафовать Инну Иваночко за возложение 22 июня 2021 года цветов к мемориалу героям Великой Отечественной войны во Львове (после этого, кстати, разрушенном вандалами).
— Инна, расскажите об этой ситуации, почему так получилось, какие к вам претензии, и что в итоге решил суд?
— Я вам коротко расскажу историю этого действа, этого события. 22 июня я пошла возложить цветы к Монументу Славы, которого уже сегодня нет, который снесли львовские националисты. И в этот день туда пришли люди, они пришли почтить память погибших в Великой Отечественной войне, пришли возложить цветы.
И там получилось такая очень напряженная обстановка, потому что туда пришли, как всегда, и националисты, которые хотели помешать, и — помешали возложить нормально цветы. Они рвали, топтали наши цветы… Я вынуждена была вызвать полицию, так как там уже начались склоки и драки. Потому что мужчины, которые возлагали цветы, конечно же, отстаивали свою честь и достоинство, пытались с этими уличными хулиганами спорить… Получились такие нехорошие события, последовали за этим.
Приехала полиция. И вместо того, чтобы угомонить этих молодых людей, они на меня составили протокол. Якобы я проводила митинг несанкционированный. Хотя я пришла сама, я пришла не как общественный лидер. Тем более, что на данный момент я не являюсь политическим лидером Львовского региона, потому что у нас в свое время прошла конференция, и глава партии был переизбран. Я пришла как львовянка, пришла почтить память.
Я ждала, когда придет повестка в суд. Она мне не приходила. Я занималась своими житейскими делами, и не была должным образом уведомлена. И вот недавно приходит мне письмо, за которое я расписалась. Оказывается, прошло два судебных заседания без меня, и было вынесено решение на наложение на меня штрафа — 170 гривен, это для Украины небольшая сумма. Но я должна еще погасить судебные издержки в сумме 445 гривен. То есть, сумма капает существенная, если учитывать нашу сегодняшнюю жизнь на Украине дорогую, — цены, коммунальные платежи — и минимальную зарплату.
Конечно же, я понесла оспаривать это судебное решение, которое было неправомочно. Потому что в постановлении суда каким-то образом было написано, что я «наказана за то, что я возложила цветы к Монументу Славы».
Это аргументация смешная вроде бы, кажется… Но за этим тянется большой шлейф нашей власти, которая сегодня пытается таким образом, в данном случае, наказав меня, запугать остальных людей, чтобы завтра, на День Победы, на другие памятные даты, люди прекратили нести цветы. Потому что это чревато штрафами и последствиями. А каждая копейка сейчас на счету, тем более, что у нас во Львове, ходят (возлагать цветы — Ред.) пенсионеры, и много людей социально незащищенных, с малым достатком. И, конечно же, они уже будут бояться теперь прийти и положить свой букетик цветов.
Хотя все праздники, посвященные этому знаменательному событию, как начало Великой Отечественной войны — это не праздник, это траурная дата. Праздники — День Победы, День освобождения Львова от фашистов, день освобождения Украины от фашистов… И всегда много цветов. И львовяне, которые чтят и помнят людей, которые отдали жизнь за нашу свободу и за нашу жизнь, благодаря которым мы живем — все-таки идут.
Недавно мы праздновали День освобождения Украины, я была на могилах, было много цветов, соответственно, люди пока идут. Но власть нас хочет сломать и не дает возможность чтить действительно наших настоящих героев.
— Инна, я знаю, вы неоднократно подвергались нападкам не только со стороны власти, но и со стороны националистов во Львове. Действительно, 28 октября был День освобождения Украины. Можете рассказать, как сейчас люди воспринимают праздники, связанные с Великой Отечественной Войной, как это было до Майдана? Как реагируют националисты, что изменилось в отношении к праздникам, связанным с Победой?
— До Майдана власть праздновала это праздник — День Победы. Власть проводила мероприятия. Приезжали на ту же могилу Николая Кузнецова, легендарного разведчика, на могилы героев Советского Союза, на захоронения неизвестных солдат… Приезжали губернатор и все представители депутатского корпуса Львовщины. И когда перезахоранивали останки, власть все время присутствовала.
Я в политике уже давно, я бывший член уже бывшей «Партии регионов». И, конечно же, мы всегда принимали участие своей политической силой в этих мероприятиях. И мы видели всеё своими глазами, вне зависимости от того, кто был у власти. Потому что большая часть у нас националистических политических партий присутствовали во Львове. Они ходили с георгиевскими ленточками, и отдавали дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне. Но Майдан изменил очень многое.
Я хотела бы добавить по поводу этого суда. У меня такое ощущение складывается, что нам завтра скажут даже не то, что «больше трех не собираться», а — «больше двух не собираться». Потому что сегодня уже обвиняют нас. То есть, они нас боятся, в первую очередь. В том, что мы встречаемся, что мы здороваемся, что мы общаемся, и для нашей власти, оказывается, вот это страшно. И это их пугает.
Плюс, те реформы, которые после Майдана внедрили у нас в жизнь, показывают этот результат. Это и судебная реформа, уже не будем трогать социальные реформы, которые привели к таким не судам, а судилищам. Есть такая поговорка — «без меня меня женили». Вот и тут так.
Я думаю, что правда восторжествует, и решение будет отменено, потому что оно принято незаконно.
— Вы затронули тему с реформами. А как жизнь во Львове изменилась после Майдана? Что изменилось за эти более семи лет с момента переворота?
— Если раньше люди были радушные, веселые, более-менее достаток у них рос, они нормально зарабатывали, могли себе позволить в свое время поехать отдохнуть, то сейчас население полностью политизированно. Где бы мы ни вышли — на базар, в трамвае едешь. Если прислушиваешься, о чем говорят люди… — Или молчат, или — о политике. О том, как сложно жить, и как власть их добивает. Уже не говоря даже о военных действиях, которые имеют продолжение на украинской территории.
Сейчас люди потерянны, и все их разговоры о том, что в Украине уже нечего им делать, поскольку выжить нет возможности. И массово люди настроены — кто еще могут, кто еще может работать физически, — на выезд с Украины в любую страну мира. Мы берем европейские страны, потому что к нам ближе Польша и ближе Евросоюз.
И массово люди, молодежь — выезжают, выезжают и выезжают. Уже не нет в планах у молодежи, как получить образование, как получить достойную работу — они реально понимают, что будущего сегодня в Украине при этой власти нет.
— То есть, во Львове наблюдается значительный отток населения, преимущественно молодежи?
— Да, и среднего возраста население. Если у нас Евросоюз берет на работу до шестидесяти лет, то люди едут до шестидесяти лет — пятьдесят пять, шестьдесят, перед шестьюдесятью стараются выехать, на какие-то заработки, кем-то работать, домработницами… Если молодежь забирает у нас больше профессиональной работы, то у нас забирают сегодня уже и медиков. Потому что и медсестры, и врачи в Европе востребованы.
У нас они недополучают нормальные зарплаты, они тут на сегодня уже тоже никому не нужны. Потому что идет и сокращение рабочих мест, закрываются медучреждения, идут невыплаты зарплат и другие последствия этих всех псевдореформ.