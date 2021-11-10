Энергетический кризис на Украине может перерасти в политический, полагает политический аналитик Энрике Менендес, которого считают человеком, близким к структурам Рината Ахметова

- Энрике, как получилось, что после того, как конкурс на поставку электроэнергии из Белоруссии в Украину выиграл «Энергоатом», оказалось, что электроэнергию из Белоруссии будет поставлять ДТЭК Рината Ахметова?

— Вопрос лучше было бы адресовать пресс-службе ДТЭК, но насколько я знаю, это не соответствует действительности, потому что государственные компании живут своей жизнью, а ДТЭК — это частная компания, она живет своей жизнью. И понятно, что энергосистема Украины единая, но насколько я опять же, осведомлен, ДТЭК не импортирует электроэнергию из Белоруссии непрямую. Энрике Менендес: кто он © Екатерина Чеснокова

- А как он импортирует?

— Если импортирует как-то, опять же, лучше им вопрос задавать, чем мне, я как сторонний человек оцениваю это дело. Официальных заявлений я никаких не слышал. Насколько я понимаю, переговоры об этом ведет государственная корпорация «Энергоатом», а не ДТЭК. То есть, все вопросы нужно задавать им.

- "Энергоатом" выиграл, но оказалось, что Белоруссия будет поставлять электроэнергию на Украину через ДТЭК…



— … откуда эта информация? Я у ДТЭК только что спросил, они это не подтверждают, они сказали, что у них индивидуальное решение: ничего не импортировать.

- Хорошо. Ты звонил — не подтверждают.

— Я общался с ними, с их пресс-службой.

- Что происходит с энергетикой Украины? Есть ли проблемы, возможен ли энергокризис? Какова ответственность ДТЭК в энергетических проблемах Украины?

— Наверное, нужно говорить не вообще о каких-то конкретных игроках, а говорить в целом о том, что происходит. Действительно происходит кризисная ситуация, она сейчас абсолютно очевидна всем, что перспективы прохождения отопительного сезона, перспективы прохождения зимы в целом очень плачевные в Украине.

Сообщения со всех сторон, как о дефиците на рынке электроэнергии, так и о дефиците на рынке газа и угля. Но скорее я бы здесь сказал, что за это на самом деле отвечает правительство и регулятор — НКРЭ имеется в виду.

Потому что их действия и их отсутствие дальновидности, отсутствие какой-то стратегии, привело к тому, что мы не только сделали вовремя запасы, но еще и поссорились с ближайшими соседями, с которыми очень напряженные отношения, которые могли бы нам в эту трудную минуту помочь.

Как с Белоруссией, так и с Российской Федерацией.

Из-за этого те эксперты по энергетике, который комментируют, и говорят, что нам не хватает минимум 4,5 миллиарда кубометров газа на прохождение зимнего сезона, нам не хватает катастрофически угля, при том, что у нас есть собственный уголь, который находится на территориях Донбасса, временно не подконтрольных Украине.

Но при этом даже никаких поползновений не делается со стороны властей по поводу того, чтобы снять ограничения торговые, транспортные на торговлю с ДНР-ЛНР. При этом мы продолжаем покупать за рубежом за валюту, и тот же ДТЭК, например, тоже старается обеспечить свои электростанции импортным углем.

Насколько я понимаю, опять же, лучше у них эту ситуацию прояснить. Но они свои электростанции постараются обеспечить самостоятельно. То, что происходит в государственном секторе энергетики иначе, чем катастрофа, очень трудно описать. Это полное отсутствие стратегии, полная недальновидность.

- Некоторые эксперты считают, что энергокризис, если он произойдет, может привести к политическому кризису. Как вы предполагаете, такая вероятность реальна, или это просто досужие домыслы? Если он произойдет, в чем он может выражаться? Возможно ли, и при каких обстоятельствах, назначение досрочных парламентских президентских выборов? Возможен ли Энергомайдан?

— Энергомайдан, наверное, трудно себе представить. Согласен с теми экспертами, которые считают, что этот кризис может перерасти в политический, и конечно, это зависит от того, какие будут масштабы этого кризиса. Потому что сейчас уже в Украине очень активно обсуждается система веерных отключений, о том, что нехватка угля, газа и электроэнергии может послужить причиной отключения целых городов и регионов от энергосети, о том, что пропадет отопление в городах.

Действительно, если это случится, если это будет допущено — это будет, наверное, впервые в истории [независимой] Украины, то конечно, последствия этого будут непредсказуемые. То есть, сейчас у нас люди, достаточно уставшие от политики, они достаточно апатичные, я бы сказал. Но когда у них в домах пропадет электричество и тепло, конечно, люди начнут действовать, тут может случиться все, что угодно.

И если правительство сейчас не найдет какого-то способа выкрутиться из этой ситуации, то конечно, в политический кризис это может перерасти. Я думаю, что преждевременно говорить о внеочередных выборах президента и парламента, но то, что правительство может уйти в отставку в полном составе — это наша ближайшая перспектива на эту зиму целиком вероятная.

- Если все-таки случится Энергомайдан, то кто будет его движущими силами?

— В Украине нет таких движущих сил. В Украине оппозиция очень разрозненная, она не объединена, она не контролирует улицу. Поэтому если говорить про Энергомайдан, то скорее нужно будет говорить о том, что какие-то олигархические группы могут пытаться использовать эту ситуацию.

Опять же, будут ли они использовать Майдан, как инструмент, или какие-то другие инструменты политического кризиса — я вот, честно говор, в Майдане не уверен. Потому что украинские Майданы по щелчку пальцев не случаются. И для того, чтобы Майдан случился, должно сложиться несколько очень серьезных обстоятельств. Я думаю, что пока рановато.

- Каких?

— То есть, это должны быть и одобрения со стороны внешних игроков, то есть, по крайней мере, несопротивление со стороны так называемой «семипосольщины», как у нас ее называют с легкой руки Игоря Гужвы.

Это западные посольства, в первую очередь США, которые должны, безусловно, дать свое добро на смену политического режима. Это, конечно, интересы олигархических групп, и конечно, это какие-то появления новых, народных лидеров, которые могли бы стать представлением этого протеста.

Но пока, если смотреть на рейтинги, смотреть на антирейтинги, смотреть на социологические опросы по Украине — пока таких лидеров на горизонте не видно. То есть, не видно какого-то оппозиционного лидера, который мог бы возглавить такое движение.

А старые политики, такие как Тимошенко, например, которые теоретически могли бы на этой теме создать себе и пиар, и какую-то платформу обеспечить — они не пользуются достаточным доверием, чтобы вывести людей на Майдан. Поэтому в Майдане я сильно сомневаюсь.

- А вообще позиция Рината Леонидовича по этому поводу какая? Я имею в виду энергокризис и прочее.

— У нас же сейчас в Украине ходят активные слухи о том, что Ринат Леонидович Ахметов поссорился с Владимиром Александровичем Зеленским.

- А он что, не поссорился?

— Я не знаю, я не общаюсь ни с одним, ни другим. Поэтому, наверное, это нужно им задавать этот вопрос. Признаки того, что есть конфликт, по крайней мере, публичный, на данный момент отсутствует, кроме этих слухов. Поэтому я ничего сказать по этому поводу не могу.

Конечно, у нас есть в Украине олигархические группы, которые являются активными игроками на энергорынке, и кроме Рината Ахметова есть и другие, как минимум, три еще можно назвать.

И все эти люди имеют довольно сильное влияние на то, что происходит с энергетикой. Это и Коломойский, и Фирташ и Григоришин, есть и другие игроки, более мелкие. Конечно, от их позиции будет зависеть очень многое. Сможет ли государство с ними нормально договориться.

Но опять же, я думаю, что здесь у правительства такие серьезные просчеты в планировании, что я даже не знаю, что они могут предложить. Это просто катастрофа, насколько непрофессионально в энергетической сфере наше правительство в этом году действует. Тут уже экспертом быть не нужно, об этом говорят уже абсолютно все, что такой недальновидный, такой нестратегический подход к планированию — это впервые в истории Украины.

- Олигархи Украины это взаимодействующая группа людей, или каждый сам по себе? Что их объединяет, и что разнит?

— У нас олигархов принято записывать в одну политическую группу, хотя конечно, пользуясь такой политологической терминологией, которою предложил один известный украинский профессор, это скорее нужно называть «финансово-политические группы».

Часть из них образована вокруг какого-то крупного олигарха, такого как Ринат Ахметов или Игорь Коломойский, но часть из них не связана с какой-то публичной фигурой олигарха, но тоже они представляют собой мощного игрока.

Есть у нас более мелкие группы — Хомутынника Виталия, его нельзя назвать напрямую олигархом, но то, что это игроки, агропромышленные бароны наши типа Вирецкого, типа «Мироновского хлебопродукта» Косюка Юрия, это люди, которые играют огромную роль в украинской политической жизни.

И в современном мире, так как у нас рассвет агропромышленного сектора, то появились игроки, которых не было еще пять лет назад, не было таких агроолигархов сильных. Конечно они конкурируют между собой одновременно, где-то их интересы совпадают, где-то разнятся. Но конкуренция в украинской политической жизни между этими группами, конечно, присутствует.

Нельзя сказать, что они дышат все в унисон. Понятно, что есть конкуренция между глобальными игроками, типа Ахметова и Коломойского. Это уже набившая оскомину конкуренция. У них есть и бизнес-интересы, и политические интересы, которые противоположны, в этом нет большого секрета. Но есть и другие группы, которые соперничают между собой.

Поэтому я бы не сказал, что это такой устоявшийся класс, в котором есть какая-то корпоративная этика, которая действует только по согласованию.

- Одним из последних законов, подписанных президентом, стал «закон об олигархах», как его называют политики и политологи. Каково его влияние на политику и происходящее в стране ныне и в будущем, с учетом того, что он вступит в силу через полгода?

— Влияние его, конечно, будет сниженное, потому что это закон, который дает довольно большие полномочия государству, назначать кого-то олигархом, и соответственно, применять к нему санкции. А учитывая, что в Украине последний год мы видим довольно большой расцвет внесудебных решений СНБО, то конечно, это развязывает руки властям.

Многих олигархов заставляют нервничать, потому что это инструмент, который позволит на них оказывать давление, вплоть до того, чтобы забрать у них медийные активы.

Насколько я понимаю, это вызывает нервную реакцию со стороны людей, которых могут причислить к олигархам, тем более, что в существующих обстоятельствах к олигархам могут причислить очень разных людей, и тех, которые являются настоящими олигархами, и тех, кто олигархами классическими не является.

Поэтому я думаю, что это тоже один из пунктов, который вызывает напряжение между офисом президента и этими крупными финансово-политическими группами, которые опасаются за свое будущее. И конечно, это может стать еще одним из факторов будущего политического кризиса в Украине.