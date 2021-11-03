Протоиерей Александр Авдюгин: Мы каждый день молимся за мир

Церковь развивается вместе с обществом, и глубоко ошибаются те, кто полагает, что все, связанное с верой, священниками и богослужением, далеко от проблем насущных. Эти проблемы приходится решать, а для этого необходимо постоянное совершенствование, считает настоятель храма-часовни Иоакима и Анны (г. Ровеньки, ЛНР) протоиерей Александр Авдюгин

Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру

— Отче Александр, вы недавно побывали на IХ Международном форуме православных СМИ «Вера и Слово». Поделитесь впечатлениями: что запомнилось больше всего?

— Этот форум проводится раз в два года, но данный IX фестиваль «Вера и Слово» из-за пандемии провести в прошлом году не удалось. Слишком большой риск заражения коронавирусной инфекцией был в 2020-м. Нынче, когда мы немного научились предотвращать губительное поветрие, в оздоровительном центре «Клязьма», под Москвой, смогли собраться журналисты, писатели, редакторы и блогеры, т. е. все те, кто пишет о Церкви, о вере, о традициях нашего православного народа. «Опробовано на Украине». Патриарх Кирилл объяснил, как и зачем раскалывают мировое православие © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обеспечил нас не только жильем, питанием и возможностью общения и работы, но и всем необходимым, чтобы мы, не забывая об эпидемии, не опасались увеличить печальную статистику. Достаточно сказать, что без отрицательного QR-кода трехдневной давности никто на фестиваль не допускался, а лаборатория тестирования находилась во дворе пансионата.

Несомненно, центром «Веры и Слова» стала встреча со Святейшим Патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя, и хотя она и прошла в виртуальном варианте, что вполне понятно и объяснимо (патриарх — пожилой человек, и рисковать его здоровьем просто преступно), но была очень насыщенной по разнообразии тем, которые поднял сам патриарх и участники в своих вопросах.

Лично мне особенно понравился ответ Святейшего на вопрос Дианы Кудзаговой из пресс-службы Владикавказской и Аланской епархии. Она спросила, каковы сегодня главные направления в работе Церкви с современным обществом? Протоиерей Александр Авдюгин: кто он © Facebook, Андрей Ефанов

Вот цитата из ответа нашего патриарха:

«Всё надо развивать, всё надо совершенствовать. Никогда не надо останавливаться на достигнутом и считать, что этого достаточно, будь то в церковной жизни, в приходской жизни, в личной жизни, даже в семейной жизни. Надо постоянно поднимать планку тех задач, которые мы перед собой ставим, — тогда и обеспечивается развитие. Поэтому дай Бог, чтобы все мы были способны постоянно ставить себе новые задачи, устремляться к этим задачам и совершать их во благо».

— Тема фестиваля на этот раз было заявлена довольно необычная: «Церковь в меняющемся мире: вызовы и уроки цифровизации». После всех встреч и дискуссий — что можете сказать, действительно ли настолько серьёзны эти вызовы? И в чём заключаются уроки?

— Дело в том, что до дня нынешнего рассуждая о Церкви, о верующих и священнослужителях, многие из светского мира находятся в давней парадигме, что все связанное с верой, священниками и богослужением, далеко от проблем насущных. Нас часто воспринимают как анахронизм, не зная и не понимая, что Церковь, сохраняя свою традиционность и каноническую неизменность, развивается вместе с обществом. Не понимают, что проблемы окружающей действительности для нас также актуальны и насущны. Считать Церковь лишь хранительницей старины глубокой и прибежищем пожилых людей, не обремененных знаниями о высоких технологиях, простите, глупо и говорит лишь об ущербности тех, кто подобное исповедует. Константинополь втягивает Православие в «геополитические шахматы» - греческое духовенство © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

У нас громадная аудитория в электронных СМИ. Блоги, сайты, видеоаккаунты православной направленности набирают миллионные просмотры. Достаточно сказать, что некоторые священнослужители имеют десятки, а то и сотни тысяч подписчиков. То есть мы востребованы…

Вот эта востребованность и определяет «современные вызовы». Первый из них: как остаться христоцентричным? То есть во главе угла при всех перипетиях современного общества для нас, православных журналистов, писателей и блогеров, должен быть Христос.

Второй вывод — личностного плана. В церковной среде много высокообразованных, эрудированных, креативных и общительных священников. Их блоги, ролики и страницы в социальных сетях популярны. Но не надо забывать, что священники тоже люди, причем грешные, а изначально невидимый грех тщеславия может очень быстро проявиться. Погоня за количеством подписчиков, лайками и комментариями может привести к тому, что с миссионерской целью заведенная электронная страница станет страницей о себе любимом, а не о Церкви и не о Боге.

И последнее. Никуда не делись те, кто в Церкви и ее служителях видят врага и противника. В конце концов, мы недаром в молитве Господней несколько раз на день повторяем «и избави нас от лукавого», то есть признаем реальное присутствие сил зла рядом с нами. Это персонифицированное зло ищет любой повод, дабы уничтожить не только верующего человека (увести его из храма), но и ищет любой повод нанести вред реальный вред Церкви и нашим русским традициям.

— Какова роль православных СМИ сегодня? Насколько велико их влияние на умы молодёжи (раз уж мы говорим о цифровой эпохе)? С какими проблемами приходится сталкиваться журналистам этих СМИ — в частности, на Украине?

— Православные СМИ, каковыми бы они ни были (газеты, журналы, социальные сети и прочие), как и ранее выполняют свою главную задачу: просвещение народа нашего. К сожалению, слова Николая Лескова о том, что «Россия крещена, но не просвещена», актуальны и ныне. Возьмите любое светское СМИ, в дни великих православных праздников или церковных событий. Такого откровенного язычества, эзотерических изысков, «колдовских» и «гадательных» примеров трудно где-либо найти. За примерами далеко ходить не надо. Католический день Всех святых превратили в бесовскую пляску нечисти, в так называемый Хэллоуин. И не только превратили, еще и в школы внедрили… Василий Анисимов: Голос Православной церкви по-прежнему трагически одинок © pravoslavye.org.ua

О православных СМИ на Украине мне рассуждать как-то не с руки, так как с 2015-го года я на территорию нэзалежной «невъездной». Поэтому слежу только по интернету. Называть конкретные адреса или личности — значит, «подставить» хороших, добрых и верующих людей под «опеку» националистов и раскольников. Им и так достается за верность каноническому православию.

На фестивале же было лишь четверо участников из Украины, которые добирались до первопрестольной через Польшу и Ригу. По-иному нынче в Москву не попасть. Печально это.

— Когда говорим об Украине, невозможно не вспомнить о военном конфликте на востоке страны. Вы знаете об этом больше других. Чем живут и как выживают люди в зоне конфликта? Чем им можно помочь?

— Живем надеждой и молитвой. Храмы полны. У нас, слава Богу, раскольники в наличии отсутствия, и отношение верующих к так называемой «церкви», именуемой «ПЦУ», однозначное: националистический сброд с политическим катехизисом, поддерживаемый стамбульским еретиком.

Впрочем, у меня все же есть связь с турецким подданным, именуемым Вселенским патриархом. Причем прямая. Мне, в дни, когда в Стамбуле Петр Алексеевич [Порошенко] получал бумагу, именуемую «Томосом», внучка подарила вислоухого котенка. Я его так и назвал — Томос. Только у меня он настоящий, не липовый.

Главная же помощь, которую всегда с благодарностью ждем и принимаем, — совместная молитва, в которой нет политики, а есть всех любящий Господь.

— Есть ли надежда на то, что в обозримом будущем в Донбассе снова воцарится мир? Какую роль в этом может сыграть Церковь, какую роль могут сыграть православные СМИ? Справляются ли они с этой ролью?

— Насчет мира, и когда он наступит — вопрос не ко мне. Да и в политику я не желаю вмешиваться, не мое это дело. Томос и приватизация: зачем делегация Кабмина Украины летала в Турцию © kmu.gov.ua

Постоянно и ежедневно на приходе молимся, чтобы Господь вразумил правителей и помог прекратить брань междоусобную. Вот слова из этой молитвы:

«Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.

Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати».

Исходя из этой молитвенной просьбы, и СМИ православные по обе стороны могут и должны стремится к умиротворению.

Меня радует, что среди более чем десяти тысяч моих подписчиков в социальных сетях очень много тех, кто ныне живет, служит и молится на Украине.

— Еще один вопрос, как к писателю: о чём сейчас пишете?

— Уже который год пытаюсь довести до завершения большую повесть о восьми довольно молодых людях, оказавшихся почти одновременно в одном из русских монастырей и пожелавших стать монахами. Двое из них из Донбасса, прошедшие войну 14-15 годов, остальные из дальних и близких градов и весей России. Но закончу ли в этом году — не знаю. Хотелось бы… В любом случае, в издательстве ждут новые тексты.