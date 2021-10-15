Американские элиты всерьез обеспокоились тем, что у России якобы есть план нападения на Украину. Существенной разрядки визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в МИД РФ не принесет, однако она должна заверить Москву в смягчении риторики Вашингтона по Украине, считает обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

- Петр, как вы считаете, при каких условиях может случиться война между Россией и Украиной? Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев

– По-моему, она невозможна в принципе. Эта война не нужна Украине, потому что она понимает, что она слабее. Эта война не нужна России, потому что мы воспринимает Украину как часть исторической России, и исходим из того, что это один народ с нами, воевать с собственным народом мы не будем, как громка не была бы часть населения Украины, которая считает Россию врагом.

Это все проходящее. Я не вижу вариантов, чтобы Россия напала на Украину, или Украина бы развернула боевые действия против России. Со стороны Украины возможны провокации в Донбассе, но только до того момента, пока Украина понимает, что ответным ударом ей причинят непоправимый ущерб. Я не вижу вариантов, в которых полноценные боевые действия могут произойти.

Украина не замечает, как «тает» во всемирной повестке дня - Бортник © president.gov.ua - Кто бы мог быть зачинателем и бенефициаром этих действий?

– Это может быть провокация третьих сил, заинтересованных в том, чтобы устроить русско-украинскую войну. Грубо говоря, это та часть западных элит, которая на это делает ставку, которая считает что для сдерживания России прекрасным вариантом будет устроить кровавую баню между Россией и Украиной. Я не верю, что им удастся спровоцировать украинское руководство на подобные вещи. Как бы в Киеве не были оторваны от реальности, они понимают, насколько несоизмеримы силы двух стран и насколько любая провокация может закончиться их моментальным поражением.

- Как вы прокомментируете визит госпожи Нуланд и ее переговоры с Дмитрием Козаком?

– Американцы просто хотели прощупать нашу позицию. Они были реально встревожены весенними маневрами и боялись, что у нас есть план нападения на Украину. Поэтому Нуланд хотела дать какие-то сигналы о том, что американцы не будут накачивать украинскую тему, не будут развивать тему Украины в НАТО, Украины — форпоста, они будут смягчать риторику, хотят чтобы мы это поняли. Но это все — словесные игры. Реальная борьба за Украину продолжается, все равно идет.

Дайте денег! Украина потребовала у России компенсацию в Гааге © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк - Вы не считаете, что произошла разрядка?

– Нет, не разрядка — скорее некое ослабление напряженности, скажем так, словесной перепалки. Для них это тоже важно. Они же тоже понимают, что постоянно провоцируя Москву и Киев они играют с огнем. Поэтому они хотят заверить, что до крайностей не дойдет.

- Многие эксперты сейчас придерживаются противоположного мнения — что происходит накопление напряженности.

– Накопление напряженности происходит, я говорю о другом — Вашингтон дал понять Москве, что не будет разогревать украинскую площадку, я это имею в виду.

Акопов рассказал, почему США не хотят избавляться от Украины © Facebook, Николай Лебедев - Что должна сделать Россия, чтобы принудить Украину к миру в Донбассе?

– Собственно говоря, политически Россия ничего сделать не может. Мы можем только пытаться минимизировать возможности Запада разыгрывать украинскую карту и ослаблять надежду киевской элиты на Запад. И в этом смысле подталкивать процессы внутри Украины, которые постепенно приведут к смене власти.

Сменить нынешние элиты на элиты более разумные, знающие реальность и соглашающиеся с тем, что с Россией надо выстраивать дружеские отношения. Все равно это единое историческое и геополитическое пространство, единый народ. Попытка отрезать ногу от России не получится.