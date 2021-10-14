Разрешение конфликтной ситуации между Россией и Украиной полностью зависит от политической воли Киева, в то время как его американские «хозяева» расписались в собственной несостоятельности. О возможности военного вмешательства Вашингтона в конфликт на Украине не стоит и думать, считает политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Армен Гаспарян

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Армен, как вы считаете, возможна ли и при каких условиях война между Россией и Украиной?

– Она возможна при одном условии — если Украина совсем окончательно потеряет рассудок и устроит полномасштабные боевые действия, но у меня большие сомнения в том, что это возможно, потому что одно дело когда ты в стенах Верховной Рады что-то выкрикиваешь, или на каком-то телеканале, или даже в офисе президента Зеленского, и совсем другое — когда ты трезво оцениваешь потенциал. Собственно визит госпожи Нуланд в Россию это ведь в определенном смысле прокачка, она как и весь Госдепартамент США не очень понимает как действовать дальше. Все американские усилия ни к чему не привели. В таких условиях едва ли кто-то захочет проверять «на живца». Даже с украинской, к большому сожалению, невменяемостью.

- Кто будет подлинным зачинателем и бенефициаром военных действий?

– Подлинный бенефициар — это Соединенные Штаты. Они рассматривают Украину как антироссийский проект. Главным пострадавшим будет сама Украина.

- Как вы думаете, о чем все-таки госпожа Нуланд договаривалась в стенах МИДа?

– Я склонен полагать, что фактор Украины там меньше всего заботил, и скорее всего, все ограничилось протокольными заявлениями про необходимость имплементации Минских соглашений, я думаю, что основной темой был Китай. Соединенные Штаты на протяжении многих лет пытались Россию сдвинуть в сторону Китая, теперь трезво оценивая то, что произошло, они конечно захотят эту историю переиграть, и, вероятнее всего, Нуланд приехала зондировать почву по этому поводу.

- Возможна ли сделка по «передаче Украины» России в обмен на российский нейтралитет в конфликте Америки с Китаем?

– Глобальная политика — это не предмет подобного рода торга. Лично я с огромным уважением и любовью отношусь к украинскому народу, и допускать что он может стать предметом подобного рода размена мне бы категорически не хотелось, по той лишь причине, что подобный сценарий очень больно ударит по национальному самосознанию украинцев, потому что они поймут, что их просто использовали в очень сложной политической интриге сами Соединенные Штаты. Подобного рода удары для национального самосознания не проходят.

- Как вы оцениваете возможность вмешательства США, Великобритании в военные действия, если они начнутся?

– Во-первых, не будет конфликта, а во-вторых, никто не пойдет умирать за Украину. Давайте трезво смотреть на вещи. Одно дело, когда вам чиновники Белого дома рассказывают, что они с вами, совсем другое — посылать туда армию. Никто не будет умирать за Винницу и Жмеринку. Забудьте. Эта теория была разрушена еще в межвоенный период — между 1920 и 1941 годами XX столетия.

- Возможно ли на данный момент разрешение конфликта между Россией и Украиной, и на каких условиях?

– Да, возможно, для этого украинское руководство должно начать о чем-то думать. Разрешение конфликтной ситуации зависит только от Киева.

В России вы не найдете радикальных антиукраинских заявлений, ничего такого, что характерно для Киева. Поэтому им надо сначала включать голову, а потом из этого будет проистекать все остальное.

- Что должна предпринять Россия, чтобы принудить Украину к миру?

– А ее не надо пока принуждать. Я согласен со статьей Дмитрия Медведева, который сказал — давайте подождем, хватит. Пускай они сами там определятся у себя.

- Как вы считаете, способен ли Зеленский на самостоятельную политическую игру или будет полностью следовать в кильватере политики Запада?

– Для того, чтобы быть способным на самостоятельную игру, надо быть самостоятельным политиком. А Зеленский таковым не является, с самого первого дня своего прихода в политику. Он с этой точки зрения как был, так и остается в определенном смысле марионеткой.