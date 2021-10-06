Министры пяти стран ЕС призвали провести расследование причин роста цен на газ. А потом резко отказались, что не случайно — ведь могут выйти на биржевых спекулянтов в своих странах, и что тогда делать? Тем временем Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала вкладываться в «зеленую энергетику» на фоне топливного кризиса

Как европейцы регулируют рынок углеводородов административными методами, Украине.ру рассказал руководитель Центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов.

— Юрий, что случилось с ценами на газ в ЕС?

The Wall Street Journal: «Климатическое безумие» Запада привело к кризису на рынке топлива © Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / Перейти в фотобанк

— А что подвигло Европу на отказ от принципа take or pay? Юрий Солозобов: кто он © из личного архива

— Европа перешла на краткосрочный спотовый рынок по примеру Великобритании. В ЕС посмотрели, что на таком рынке цены ниже долгосрочных, потому что есть излишки, которые торгуются дешевле. Начали давить на «Газпром» — чего вы, дескать, работаете по архаичным лекалам еще советских времен, потому что принципы торговли топливом Москвы и Европы не менялись практически с брежневских времен. Но это дало предсказуемый для кого-то — я делал об этом доклад на экономическом форуме в польской Крынице — а для кого-то неожиданный эффект. На спотовый рынок устремились спекулянты, которые начали торговать «бумажным» газом — перепродавать уже законтрактованные объемы. Прибыль пошла трейдерам.

— Кто же виноват в этой ситуации?

Евросоюз отказался от поиска виновных в газовом кризисе и ищет решение проблемы © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

— Что будет этой зимой?

— Зима будет проблематичной. Вряд ли ситуацию переломит даже запуск «Северного потока — 2», потому что в мире происходит постковидное восстановление экономики. Дополнительные объемы сжиженного природного газа уходят в «фабрику мира» — в Юго-Восточную Азию для производства. Как покупатель Азия более конкурентноспособна, чем Европа, хотя первой топливо необходимо не для жизненно нужной генерации тепла, а именно для заводов. Странные инициативы в ЕС — это следствие шока от происходящего. Принцип take or pay создавал для Европы бесперебойный газовый Гольфстрим, который грел континент зимой так же, как греет настоящий Гольфстрим. Теперь этот поток замедлился. У «Газпрома» есть резервы для подачи топлива, но в Европе все равно шок и истерика.