Как европейцы регулируют рынок углеводородов административными методами, Украине.ру рассказал руководитель Центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов.
— Юрий, что случилось с ценами на газ в ЕС?
— Европа попала в идеальный газовый шторм. Это случилось из-за действия нескольких факторов одновременно, все сошлось в одно время и привело к взрыву цен в ЕС. Произошло логичное разрушение ценообразования в Европе из-за отказа от принципа take or pay (когда покупатель обязуется оплатить весь законтрактованный объем товара. — Ред.) в пользу спотового рынка (когда оплата по сделке производится немедленно. — Ред.). Рассуждали европейцы примерно так же, как сейчас молодые люди, которые не понимают, зачем содержать машину, если даже ты регулярно ездишь на большие расстояния. Приведу такую аналогию, она будет понятнее. Сначала человек переходит на долгосрочную аренду, а потом начинает использовать каршеринг или такси. Но в какой-то момент может оказаться, что все такси или арендные авто разобраны, а ехать надо срочно. И платить приходится столько, сколько запросят.
— А что подвигло Европу на отказ от принципа take or pay?
— Европа перешла на краткосрочный спотовый рынок по примеру Великобритании. В ЕС посмотрели, что на таком рынке цены ниже долгосрочных, потому что есть излишки, которые торгуются дешевле. Начали давить на «Газпром» — чего вы, дескать, работаете по архаичным лекалам еще советских времен, потому что принципы торговли топливом Москвы и Европы не менялись практически с брежневских времен. Но это дало предсказуемый для кого-то — я делал об этом доклад на экономическом форуме в польской Крынице — а для кого-то неожиданный эффект. На спотовый рынок устремились спекулянты, которые начали торговать «бумажным» газом — перепродавать уже законтрактованные объемы. Прибыль пошла трейдерам.
— Кто же виноват в этой ситуации?
— Обвинять можно регулятивные органы, которые не поняли, что у больших систем своя логика. Я, как физик по первому образованию, занимался большими системами, там влияние даже незначительного фактора может быть нелинейным. Это как с блэкаутом в Москве в 2005-м, когда авария на одном трансформаторе повлекла обвал почти всей энергосистемы из-за сочетания многих причин. И сейчас в Европе газовый блэкаут, притом что «Газпром» особых выгод от этой ситуации не получает.
— Что будет этой зимой?
— Зима будет проблематичной. Вряд ли ситуацию переломит даже запуск «Северного потока — 2», потому что в мире происходит постковидное восстановление экономики. Дополнительные объемы сжиженного природного газа уходят в «фабрику мира» — в Юго-Восточную Азию для производства. Как покупатель Азия более конкурентноспособна, чем Европа, хотя первой топливо необходимо не для жизненно нужной генерации тепла, а именно для заводов. Странные инициативы в ЕС — это следствие шока от происходящего. Принцип take or pay создавал для Европы бесперебойный газовый Гольфстрим, который грел континент зимой так же, как греет настоящий Гольфстрим. Теперь этот поток замедлился. У «Газпрома» есть резервы для подачи топлива, но в Европе все равно шок и истерика.