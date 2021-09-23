О массовой прослушке Грузией своих граждан и западных дипломатов, о том, какое участие в этом скандале приняла грузинская церковь, а также о проблемах турецкой экономической экспансии в регионе в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе (Тбилиси)

— Арчил, руководство Евросоюза вызвало посла Грузии для разъяснения по делу о прослушке западных дипломатов. Поясните, пожалуйста, что на самом деле произошло? Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili

— Я думаю, что это очередной скандал, продолжение происходивших в Грузии событий. На протяжении многих лет в Грузии незаконно прослушивали людей. И, к сожалению, мы так и не сумели побороть плохую практику противоправной прослушки.

Я не уверен, что грузинское правительство прослушивало посла Соединенных Штатов, потому что вся система прослушивания была подарена Грузии американцами и европейцами, эта система ими была и создана. Во времена Михаила Саакашвили было целое движение под названием «Тебя слушают». Практически всех прослушивали — от простых граждан до омбудсмена.

Похоже, к сожалению, эта система действует до сих пор. Некоторые представители Министерства внутренних дел используют прослушку, чтобы собирать и использовать данные против своих недругов.

— То есть вы считаете, что некие силы могли использовать эту прослушку в целях внутриполитической борьбы. Если это так, то какие именно?

— Мне тяжело сказать. Но мы знаем, что эти данные были переданы оппозиционным телеканалам, и именно оппозиционные телеканалы распространили эти данные. И что самое главное, они распространили их перед муниципальными выборами.

Это классический пример черного пиара. Поэтому я не удивлюсь, если какие-то люди, которые до сих пор верны прошлой власти, решили слить данные перед выборами, чтобы накалить ситуацию. Но ничего особенного в этом нет. Надо понимать, что в Грузии, к сожалению, перед каждыми выборами или во время кризиса всегда появляются слитые данные о личной жизни. Грузинское общество к этому уже привыкло.

— Сообщается, что с этим скандалом связана грузинская православная церковь. Как вы думаете, являются ли церковные иерархи агентами влияния. Если да, то чьими?

Украина и Грузия провели военные учения в Черном море © РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Это пример практики массовой прослушки. Не знаю, как власти это оправдывают – защитой интересов государства, защитой от терроризма или от каких-то других угроз. На самом деле, прослушка церкви была шагом наивным и глупым. Это плохая практика, которая началась во время правления Михаила Саакашвили, и похоже, мы не сумели ее до конца перебороть.

— Приведет ли этот скандал к серьезному охлаждению отношений между Брюсселем и Тбилиси?

— Нет. Грузия — это единственная прозападная страна на Южном Кавказе. Это одна из самых продвинутых стран-партнеров Брюсселя. Скорее всего, это ни к какому охлаждению не приведет. Скорее всего, нашему послу и правительству напомнят о том, что все эти системы прослушки были переданы Грузии для того, чтобы она следила за потенциальными угрозами или за своими гражданами.

Поэтому говорить о каком-то напряжении преждевременно. Даже в самой стране этот скандал был не особо громким. Повторюсь, такие «сливы» нам не в новинку. К сожалению, это часто случается, люди к этому привыкли, и на выборы это не повлияет.

— Успокоилась ли ситуация в Грузии после парламентских выборов в прошлом году?

Украина, Грузия и евроатлантический тупик © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Стоит понимать, что оппозиция не имела той силы, власти чтобы ситуацию напрягать и доводить ее до какого-то накала. Я не раз говорил о том, что в Грузии время революций и переворотов закончилось. Поэтому митинги перед парламентом Грузии – данность, это стандарт. Грузия сформировалась как государство, в котором митинговать – это приемлемо, более того, даже престижно.

Грузинские митинги, скорее всего, уже не смогут привести страну к серьезным изменениям или кризису. Сейчас все спокойно, потому что все ждут муниципальных и местных выборов. Но после них ситуация может накалиться, поскольку оппозиция надеется на то, что на этих выборах правящая партия не сумеет получить 43 процента. В таком случае оппозиция выйдет на митинг, требуя досрочных парламентских выборов.

Но оппозиция не поняла, что уличным путем свергнуть власть не получится. Договор между обществом, нашими стратегическими партнерами с государством таков, что уличным путем менять власть нельзя. Нужно найти какой-то другой выход. Проблема заключается в отсутствии альтернативной силы. Очень многие люди хотят видеть новые лица во власти, но просто не знают за кого голосовать. Нынешняя власть кажется «меньшим злом» по сравнению с оппозицией, а оппозиция состоит из людей от прошлой власти, у них низкий рейтинг.

— Прокомментируйте, пожалуйста, срыв строительства Намахванской ГЭС с участием Турции. В Армении также была сорвана разработка Амулсарского рудника с участием международного капитала, и в этом случае тоже были протесты по поводу экологии. Можно ли провести какие-то параллели, возникло ли в Грузии активное сопротивление турецкому капиталу?

Украина, Грузия и Молдавия обнародовали совместное заявление глав МИД о сотрудничестве с ЕС © CC0, Pixabay

Расторжение контракта — это очень печальный факт, ГЭС была нам очень нужна. Многие профессионалы считают, что потерять эту ГЭС было ошибкой. К сожалению, люди протестовали против вещей, которых они не понимали. Мне кажется, что люди, которые протестовали против этой ГЭС, не до конца понимали важности и надобности проекта. Она могла обеспечить нашу энергетическую безопасность на многие годы. Это очень печальный факт, и он еще раз доказывает, что гражданское общество не всегда понимает, с чем имеет дело.

— Как вы думаете, осуществится ли все же постройка порта Анаклия?

— Обсуждать этот вопрос будут только после местных выборов. Это тяжелый вопрос, потому что порт требует многомиллионных, миллиардных вложений. Были разговоры о том, что китайская компания могла бы вложиться, однако Майк Помпео, тогдашний госсекретарь США, дал очень четкий сигнал грузинской власти, что США не хотят видеть китайские или российские деньги в порту Анаклия. Порт должен быть построен на деньги, не связанные с Китаем или Россией. А поскольку других компаний-претендентов пока нет, вопрос застопорился.

— Как Грузия планирует восстановление экономики после пандемии? Можно ли сказать, что страна наберет еще больше долгов и западных кредитов?

Украина и Грузия договорились усилиться в Черноморском регионе © пресс-служба президента Украины

Правительство Грузии решило больше не брать долги. Насколько это на самом деле сделано благодаря туристическому доходу и росту экономики — это другое дело. Однако сейчас очень многие волнуются из-за долга. Существующие долги придется выплачивать многие годы, и поэтому сейчас взята политика на отказ от увеличения долгов. Грузия нацелена на привлечение прямых инвестиций, но главное — это туризм.

— В связи с этим ждут ли в Грузии российских туристов?

— В Грузии ждут любых туристов, включая российских. Несмотря на войну, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, несмотря на все противостояние в Грузии никаких проблем с российскими туристами никогда не было и не будет. Если Российская Федерация согласится разрешить прямое авиасообщение, то Грузия будет открыта для всех, в том числе для российских туристов, которые занимают очень важную нишу в грузинской экономике.