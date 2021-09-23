— Арчил, руководство Евросоюза вызвало посла Грузии для разъяснения по делу о прослушке западных дипломатов. Поясните, пожалуйста, что на самом деле произошло?
— Я думаю, что это очередной скандал, продолжение происходивших в Грузии событий. На протяжении многих лет в Грузии незаконно прослушивали людей. И, к сожалению, мы так и не сумели побороть плохую практику противоправной прослушки.
Я не уверен, что грузинское правительство прослушивало посла Соединенных Штатов, потому что вся система прослушивания была подарена Грузии американцами и европейцами, эта система ими была и создана. Во времена Михаила Саакашвили было целое движение под названием «Тебя слушают». Практически всех прослушивали — от простых граждан до омбудсмена.
Похоже, к сожалению, эта система действует до сих пор. Некоторые представители Министерства внутренних дел используют прослушку, чтобы собирать и использовать данные против своих недругов.
— То есть вы считаете, что некие силы могли использовать эту прослушку в целях внутриполитической борьбы. Если это так, то какие именно?
— Мне тяжело сказать. Но мы знаем, что эти данные были переданы оппозиционным телеканалам, и именно оппозиционные телеканалы распространили эти данные. И что самое главное, они распространили их перед муниципальными выборами.
Это классический пример черного пиара. Поэтому я не удивлюсь, если какие-то люди, которые до сих пор верны прошлой власти, решили слить данные перед выборами, чтобы накалить ситуацию. Но ничего особенного в этом нет. Надо понимать, что в Грузии, к сожалению, перед каждыми выборами или во время кризиса всегда появляются слитые данные о личной жизни. Грузинское общество к этому уже привыкло.
— Сообщается, что с этим скандалом связана грузинская православная церковь. Как вы думаете, являются ли церковные иерархи агентами влияния. Если да, то чьими?
— В данном случае некоторых представителей грузинской церкви тоже прослушивали. Не совсем понятно, в чем был смысл прослушки, потому что Грузинская православная церковь довольно-таки активно сотрудничает с правительством. Вообще, церковь всегда была близка к любой власти. Оппозиция обвиняет церковь в провластности. Власти могли церковь просто спросить. Поэтому никакого смысла самому правительству прослушивать церковь не было.
Это пример практики массовой прослушки. Не знаю, как власти это оправдывают – защитой интересов государства, защитой от терроризма или от каких-то других угроз. На самом деле, прослушка церкви была шагом наивным и глупым. Это плохая практика, которая началась во время правления Михаила Саакашвили, и похоже, мы не сумели ее до конца перебороть.
— Приведет ли этот скандал к серьезному охлаждению отношений между Брюсселем и Тбилиси?
— Нет. Грузия — это единственная прозападная страна на Южном Кавказе. Это одна из самых продвинутых стран-партнеров Брюсселя. Скорее всего, это ни к какому охлаждению не приведет. Скорее всего, нашему послу и правительству напомнят о том, что все эти системы прослушки были переданы Грузии для того, чтобы она следила за потенциальными угрозами или за своими гражданами.
Поэтому говорить о каком-то напряжении преждевременно. Даже в самой стране этот скандал был не особо громким. Повторюсь, такие «сливы» нам не в новинку. К сожалению, это часто случается, люди к этому привыкли, и на выборы это не повлияет.
— Успокоилась ли ситуация в Грузии после парламентских выборов в прошлом году?
— Да, конечно. В первую очередь, надо поблагодарить наших западных коллег, которые как-то смогли усмирить оппозицию, которая стояла на улице. Кроме того, надо отметить пандемию.
Стоит понимать, что оппозиция не имела той силы, власти чтобы ситуацию напрягать и доводить ее до какого-то накала. Я не раз говорил о том, что в Грузии время революций и переворотов закончилось. Поэтому митинги перед парламентом Грузии – данность, это стандарт. Грузия сформировалась как государство, в котором митинговать – это приемлемо, более того, даже престижно.
Грузинские митинги, скорее всего, уже не смогут привести страну к серьезным изменениям или кризису. Сейчас все спокойно, потому что все ждут муниципальных и местных выборов. Но после них ситуация может накалиться, поскольку оппозиция надеется на то, что на этих выборах правящая партия не сумеет получить 43 процента. В таком случае оппозиция выйдет на митинг, требуя досрочных парламентских выборов.
Но оппозиция не поняла, что уличным путем свергнуть власть не получится. Договор между обществом, нашими стратегическими партнерами с государством таков, что уличным путем менять власть нельзя. Нужно найти какой-то другой выход. Проблема заключается в отсутствии альтернативной силы. Очень многие люди хотят видеть новые лица во власти, но просто не знают за кого голосовать. Нынешняя власть кажется «меньшим злом» по сравнению с оппозицией, а оппозиция состоит из людей от прошлой власти, у них низкий рейтинг.
— Прокомментируйте, пожалуйста, срыв строительства Намахванской ГЭС с участием Турции. В Армении также была сорвана разработка Амулсарского рудника с участием международного капитала, и в этом случае тоже были протесты по поводу экологии. Можно ли провести какие-то параллели, возникло ли в Грузии активное сопротивление турецкому капиталу?
— Участие турецкого капитала в Армении называют словом «батумизация». Этот термин обозначает постройку инфраструктуры турецкими компаниями. В Армении это рассматривают как экономическую экспансию, оккупацию Грузии. Грузия же Турцию воспринимает как стратегического партнера, члена НАТО, поэтому любые такие поползновения, обвинения Турции считаются фобией и не очень поощряются.
Расторжение контракта — это очень печальный факт, ГЭС была нам очень нужна. Многие профессионалы считают, что потерять эту ГЭС было ошибкой. К сожалению, люди протестовали против вещей, которых они не понимали. Мне кажется, что люди, которые протестовали против этой ГЭС, не до конца понимали важности и надобности проекта. Она могла обеспечить нашу энергетическую безопасность на многие годы. Это очень печальный факт, и он еще раз доказывает, что гражданское общество не всегда понимает, с чем имеет дело.
— Как вы думаете, осуществится ли все же постройка порта Анаклия?
— Обсуждать этот вопрос будут только после местных выборов. Это тяжелый вопрос, потому что порт требует многомиллионных, миллиардных вложений. Были разговоры о том, что китайская компания могла бы вложиться, однако Майк Помпео, тогдашний госсекретарь США, дал очень четкий сигнал грузинской власти, что США не хотят видеть китайские или российские деньги в порту Анаклия. Порт должен быть построен на деньги, не связанные с Китаем или Россией. А поскольку других компаний-претендентов пока нет, вопрос застопорился.
— Как Грузия планирует восстановление экономики после пандемии? Можно ли сказать, что страна наберет еще больше долгов и западных кредитов?
— Пока что, мы отказались от второго европейского транша. И это обусловлено тем, что в Грузии открыли границы. Главная статья грузинского дохода — это туризм. Грузия ожидает зимний сезон, именно благодаря туризму от этого транша мы сумели отказаться.
Правительство Грузии решило больше не брать долги. Насколько это на самом деле сделано благодаря туристическому доходу и росту экономики — это другое дело. Однако сейчас очень многие волнуются из-за долга. Существующие долги придется выплачивать многие годы, и поэтому сейчас взята политика на отказ от увеличения долгов. Грузия нацелена на привлечение прямых инвестиций, но главное — это туризм.
— В связи с этим ждут ли в Грузии российских туристов?
— В Грузии ждут любых туристов, включая российских. Несмотря на войну, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, несмотря на все противостояние в Грузии никаких проблем с российскими туристами никогда не было и не будет. Если Российская Федерация согласится разрешить прямое авиасообщение, то Грузия будет открыта для всех, в том числе для российских туристов, которые занимают очень важную нишу в грузинской экономике.